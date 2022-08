Cobra Kai: Pôster da 5ª temporada traz grande mistério

Fãs de Cobra Kai mal podem esperar pelo lançamento da 5ª temporada – que promete oferecer reviravoltas chocantes para a história de Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. Recentemente, a Netflix divulgou um novo pôster para os episódios inéditos, que traz um grande mistério sobre o paradeiro de um querido personagem.

“Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse oficial da 5ª temporada de Cobra Kai na Netflix.

Na trama da série, William Zabka e Ralph Macchio retornam como Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. O elenco da Netflix também conta com Tanner Buchanan (Ele é Demais), Xolo Maridueña (Besouro Azul), Peyton List (Jessie) e Mary Mouser (Scandal).

Revelamos abaixo por que o novo pôster de Cobra Kai deu o que falar entre os fãs da série nas redes sociais; confira.

Onde está Kreese no pôster de Cobra Kai 5?

Após divulgar o trailer oficial da 5ª temporada de Cobra Kai – que deixou os fãs extremamente animados – a Netflix compartilhou nas redes sociais um novo pôster para os episódios inéditos.

O pôster em questão conta com a presença dos personagens mais importantes de Cobra Kai, entre heróis e vilões.

Porém, uma audiência chamou a atenção do público. Afinal: por que John Kreese não aparece no novo pôster de Cobra Kai?

“Onde está o Kreese?”, perguntou um fã de Cobra Kai em uma postagem do Reddit.

Realmente, o personagem de Martin Kove não está presente no material de divulgação. A ausência levou os fãs a especularem sobre uma possível despedida do sensei.

Vale lembrar que, no final da 4ª temporada de Cobra Kai, Kreese vai para a cadeia após ser falsamente acusado do ataque a Stingray.

Além disso, Hayden Schlossberg, o co-showrunner da série, já havia levantado a possibilidade de um personagem importante morrer no quinto ano.

“Nas histórias de karatê, chega um momento onde as coisas ficam tão intensas, que você sabe que um de seus personagens favoritos vai morrer”, comentou o produtor no Twitter.

No Reddit, espectadores tentam desvendar o verdadeiro significado do pôster – que também não conta com os novos personagens da série.

“Onde está o Kreese? E, ainda mais importante, onde está o Barnes? Os produtores disseram que ele teria um papel muito importante nessa nova temporada”, questionou outro fã de Cobra Kai.

A afirmativa é verdadeira. Anteriormente em 2022, os produtores de Cobra Kai confirmaram o retorno de Sean Kanan como Mike Barnes, um inesquecível vilão da franquia Karatê Kid.

Enquanto a 5ª temporada de Cobra Kai não estreia na Netflix, veja abaixo o novo pôster e tire suas próprias conclusões sobre o sumiço de Kreese.

A 5ª temporada de Cobra Kai estreia na Netflix em 9 de setembro.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.