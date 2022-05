Com estrela de Game of Thrones, série criminal faz sucesso no HBO Max

Se você curte histórias de suspense baseadas em crimes reais, não deixe de conferir A Escada. Com astros de Kingsman, Hereditário e Game of Thrones no elenco, a série acaba de chegar ao catálogo brasileiro do HBO Max – onde não demorou a garantir o Número 1 entre as produções mais assistidas da plataforma.

A minissérie A Escada – The Staircase, no título original – é uma produção de Antonio Campos (O Diabo de Cada Dia), baseada no documentário de mesmo nome, criado por Jean-Xavier de Lastrade e lançado em 2004.

O enredo de A Escada acompanha a história real de Michael Peterson, um novelista americano que é condenado pelo assassinato da esposa Kathleen.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e estreia de A Escada no HBO Max; confira.

Conheça a surpreendente história real de A Escada

Além de acompanhar a trajetória de Michael Peterson e as investigações do misterioso assassinato de Kathleen, A Escada também aborda a produção do documentário que inspira a série.

“Inspirada em uma história real, esta emocionante série de true crime conta a história de Michael Peterson e sua grande família da Carolina do Norte após a morte suspeita de sua esposa Kathleen”, afirma a sinopse oficial de A Escada.

Em A Escada, o escritor Michael Peterson – famoso por livros sobre crimes – é acusado de matar a esposa Kathleen, após o corpo da empresária ser encontrado na escadaria da casa da família.

À medida que a investigação se desenvolve, a família Peterson tenta lidar com uma tumultuada batalha judicial.

Enquanto isso, uma equipe francesa de documentaristas começa a se interessar pela misteriosa história.

Tudo sobre o elenco de estrelas de A Escada

Um dos grandes trunfos de A Escada é seu elenco, formado por grandes estrelas do cinema e da TV.

O britânico Colin Firth – conhecido por filmes como O Discurso do Rei, Shakespeare Apaixonado, Mamma Mia!, e a franquia Kingsman – interpreta Michael Peterson.

Toni Collette – de longas como Hereditário e séries como Inacreditável – vive Kathleen Peterson.

Michael Stuhlbarg (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura) é David Rudolf, o advogado de Michael.

Dane DeHaan, famoso por interpretar uma das versões do Duende Verde na franquia Homem-Aranha, vive Clayton Peterson, o filho mais velho de Michael, fruto do primeiro casamento do escritor.

Olivia DeJonge (The Society) é Caitlin Atwater, a filha de Kathleen e do primeiro marido da empresária. Inicialmente, ela acredita na inocência do padrasto.

Patrick Schwarzenegger (Scream Queens), o filho de Arnold Schwarzenegger, interpreta Todd Peterson, outro herdeiro de Michael.

Sophie Turner, a Sansa Stark de Game of Thrones, completa o elenco principal de A Escada como Margaret Ratliff, uma filha adotada do protagonista.

O elenco de A Escada conta também com Odessa Young (Shirley), Rosemarie DeWitt (Poltergeist), Tim Guinee (Homem de Ferro), Parker Posey (Divertidamente), Juliette Binoche (Chocolate) e Joel McKinnon Miller (Brooklyn Nine-Nine).

Data de estreia de A Escada no HBO Max

Na plataforma HBO Max, a minissérie A Escada adota um modelo semanal de lançamentos.

Os primeiros 3 episódios chegaram ao catálogo internacional da plataforma em 5 de maio.

Já os próximos capítulos, estreiam respectivamente em 12 de maio, 19 de maio, 26 de maio, 2 de junho e 9 de junho.

Você já pode conferir os primeiros episódios de A Escada no HBO Max. Veja abaixo o trailer.