Com sexo e violência, Sandman da Netflix é para maiores de 18

Sandman é, definitivamente, um dos lançamentos mais aguardados da Netflix em 2022. Proibida para menores, a série promete agitar o catálogo da plataforma com personagens cativantes, grandes reviravoltas e cenas explícitas de sexo e violência.

A trama de Sandman mistura drama, fantasia, terror e suspense. A série é baseada na HQ homônima, escrita por Neil Gaiman e publicada pela DC entre 1989 e 1996. A história em quadrinhos, na verdade, é vista como uma das mais icônicas de todos os tempos.

Neil Gaiman, além de criar a história original de Sandman, também serve como produtor-executivo para a série da Netflix. David S. Goyer (Trilogia Cavaleiro das Trevas) e Allan Heinberg (Mulher-Maravilha) são os showrunners.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e estreia da 1ª temporada de Sandman na Netflix; confira.

Conheça a história ousada de Sandman na Netflix

Sandman foca na história do protagonista Sonho – uma poderosa entidade mística que também é conhecida como Morpheus, Rei dos Sonhos e, como indica o próprio título, Sandman (Homem da Areia).

O protagonista é um dos Sete Perpétuos, seres imortais que dominam alguns dos mais importantes aspectos da existência humana. Além de Sonho, o grupo é formado por Destino, Morte, Destruição, Desejo, Desespero e Delírio.

A trama tem início com a captura de Sonho pela Ordem dos Antigos Mistérios – e chega ao ápice com a fuga do Perpétuo e sua batalha para restaurar o Reino dos Sonhos.

“Após anos aprisionado, Morpheus, o Rei dos Sonhos, embarca em uma jornada entre mundos para recuperar o que lhe foi roubado e restaurar seu poder”, afirma a sinopse oficial de Sandman na Netflix.

Sandman é para maiores de 18 anos

Recentemente, a Netflix confirmou que a adaptação de Sandman, assim como a HQ original, será voltada somente para adultos.

Ou seja: a série terá classificação indicativa “para maiores de 18 anos”. Nos Estados Unidos, a produção recebeu o rótulo TV-MA (recomendada para adultos e proibida para menores de 17 anos).

Sandman ganhou essa classificação por linguagem inadequada e cenas pesadas de violência e sexo. Além disso, a 1ª temporada terá referências a suicídio, auto-mutilação e tabagismo.

Elenco de Sandman tem astros de Cruella e Game of Thrones

Um dos grandes trunfos de Sandman é seu impressionante elenco de estrelas, que conta com famosos atores do cinema e da TV.

Tom Sturridge, de filmes como Mary Shelley e Velvet Buzzsaw, lidera o elenco de Sandman como Sonho.

Os outros Perpétuos – Morte, Desejo e Desespero – são interpretados, respectivamente, por Kirby Howell-Baptiste (Cruella), Mason Alexander Park (Cowboy Bebop) e Donna Preston (Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald).

Ainda não se sabe se Destino, Destruição e Delírio aparecerão na 1ª temporada de Sandman.

Gwendoline Christie, famosa por interpretar a guerreira Brienne de Tarth em Game of Thrones, é Lucifer Morningstar, o governante do Inferno.

Boyd Holbrook, de séries como Narcos e O Fugitivo, é Coríntio, um pesadelo que escapa do Reino dos Sonhos.

Charles Dance, o Tywin Lannister de Game of Thrones, vive Sir. Roderick Burgess, um ocultista charlatão.

Asim Chaudhry (Mulher-Maravilha: 1984) e Sanjeev Bhaskar (The Indian Doctor) interpretam os personagens bíblicos Abel e Caim.

Jenna Coleman (Victoria) completa o elenco principal de Sandman como Johanna Constantine, uma intrépida detetive paranormal.

O elenco de Sandman conta também com Joely Richardson (The Tudors), David Thewlis (Fargo), Stephen Fry (V de Vingança), Razane Jammal (Paranormal), Patton Oswalt (Ratatouille) e Mark Hammil (Star Wars).

Data de estreia de Sandman na Netflix

A 1ª temporada de Sandman, com 10 episódios, estreia na Netflix em 5 de agosto de 2022 (sexta-feira).

Como a série é uma produção original da Netflix, deve ficar disponível no catálogo da plataforma a partir das 4 da manhã.

Veja abaixo o trailer da 1ª temporada de Sandman.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.