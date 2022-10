Como o spin-off A Origem afeta a trama de The Witcher?

Prestes a estrear na Netflix, The Witcher: A Origem é o primeiro spin-off live-action de The Witcher. A trama é ambientada séculos antes da história de Geralt – mas têm grande potencial de influenciar o enredo da série original. Mas afinal: como os eventos de A Origem podem afetar a história corrente de The Witcher?

“O mutante Geralt de Rivia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens”, afirma a sinopse oficial de The Witcher.

Junto com Henry Cavill no papel de Geralt de Rivia, o elenco da série é liderado por Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri).

Revelamos abaixo tudo que os fãs de The Witcher precisam saber sobre a relação da série com o spin-off A Origem.

A Origem faz mudança importante na linha do tempo de The Witcher

Os eventos de The Witcher: A Origem acontecem há mais de mil anos antes da história de The Witcher.

“Mais de mil anos antes do mundo de The Witcher, sete párias do mundo dos elfos se unem numa missão sangrenta contra um poder imbatível”, afirma a sinopse oficial de A Origem na Netflix.

O lançamento do derivado provoca uma mudança importante na linha de tempo de The Witcher e na trajetória dos eventos que levaram à guerra entre os reinos.

A história de A Origem se passa antes da Conjunção das Esferas – o evento mágico que mudou para sempre a cara do universo de The Witcher.

Nos livros de Andrzej Sapkowski, essa Conjunção acontece 1500 anos antes da trama atual. O spin-off da Netflix, por outro lado, começa sua história 1200 anos antes do presente.

Ou seja: no universo da série, a Conjunção das Esferas acontece 300 anos depois dos eventos dos livros.

Embora o derivado confirme essa importante mudança na linha do tempo, em termos mais práticos, A Origem não afetará a história de Geralt, Yennefer e Ciri.

Na verdade, o spin-off serve para esclarecer alguns dos maiores mistérios de The Witcher – como a Migração dos Elfos – sem perturbar a progressão da série original.

The Witcher: A Origem, dessa forma, é uma alternativa perfeita para os fãs que desejam conhecer melhor o universo da série sem ler os livros de Sapkowski.

O elenco de The Witcher: A Origem, vale lembrar, é liderado por Michelle Yeoh – de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

A Origem também conta com atores como Minnie Driver (O Fantasma da Ópera) Sophia Brown (Marcella), Laurence O’Fuarain (Game of Thrones), Lenny Henry (O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder), Mirren Mack (Sex Education), Dylan Moran (Todo Mundo Quase Morto), Jacob Collins-Levy (The White Princess) e Francesca Mills (Harlots).

The Witcher: A Origem estreia na Netflix em 25 de dezembro. A 3ª temporada de The Witcher deve chegar em meados de 2023.

