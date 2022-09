A Origem: Spin-off de The Witcher é baseado nos livros ou games?

Com o enorme sucesso de The Witcher, a Netflix deu sinal verde para a produção de A Origem, um aguardado spin-off da série. Com previsão de estreia para dezembro, a minissérie tem tudo para repetir a popularidade da trama original. Dessa forma, os fãs querem saber: The Witcher: A Origem é baseado nos livros de Sapkowski ou nos games da CD Projekt?

“Mais de mil anos antes do mundo de The Witcher, sete párias do mundo dos elfos se unem numa missão sangrenta contra um poder imbatível”, afirma a sinopse oficial de The Witcher: A Origem.

Assim como The Witcher, A Origem é produzida por Lauren Schmidt Hissrich. O roteiro fica por conta de Declan de Barra, famoso por séries como The Originals e Punho de Ferro.

Revelamos abaixo se The Witcher: A Origem é baseada nos livros de Andrzej Sapkowski; confira.

Conheça as inspirações de The Witcher: A Origem na Netflix

Para a surpresa dos fãs, The Witcher: A Origem não é baseada nos livros de Andrzej Sapkowski ou nos games da CD Projekt RED.

Bem, na verdade, o spin-off de The Witcher é inspirado em “poucas linhas dos livros”. Dessa forma, grande parte da história é uma criação exclusiva da Netflix.

Ou seja: embora se inspire na mitologia de The Witcher, A Origem não é baseada nas narrativas de qualquer um dos 8 livros.

A Conjunção das Esferas é o tema principal de The Witcher: A Origem. Por meio da série, os fãs poderão descobrir como o Continente se tornou o que é.

“Tentamos imaginar como teria sido o mundo para os Elfos antes da Conjunção das Esferas. Nos livros, tudo isso é muito vago. Com a série, vamos mostrar o que os Elfos queriam e como era a sociedade deles antes da colonização”, explicou Declan de Barra.

Surpreendentemente, De Barra teve a primeira ideia para o roteiro de de A Origem enquanto escrevia notinhas em um guardanapo de café.

“Foi um daqueles momentos típicos do David Lynch”, comentou o roteirista, fazendo referência ao aclamado (e excêntrico) cineasta.

The Witcher: A Origem é uma série limitada. Ou seja: conta uma história com início, meio e fim. A produção terá apenas 4 episódios.

O elenco de The Witcher: A Origem é liderado por Michelle Yeoh – do aclamado filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

A atriz também é conhecida por filmes como Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e O Tigre e o Dragão.

O elenco de A Origem conta também com Minnie Driver (O Fantasma da Ópera), Sophia Brown (Marcella), Laurence O’Fuarain (Vikings), Lenny Henry (O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder), Mirren Mack (The Nest) e Jacob Collins-Levy (A Princesa Branca).

The Witcher: A Origem estreia na Netflix em 25 de dezembro de 2022.

