Henry Cavill dá ótima notícia para os fãs de The Witcher

A 3ª temporada de The Witcher é, definitivamente, um dos lançamentos mais aguardados da Netflix. Após diversos atrasos – causados pela pandemia de Covid-19 e outras questões – os novos episódios devem estrear em breve. Pelo menos, foi isso que indicou Henry Cavill em uma atualização recente.

“O mutante Geralt de Rivia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens”, afirma a sinopse oficial de The Witcher.

Junto com Henry Cavill no papel de Geralt de Rivia, o elenco da série é liderado por Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri).

Mostramos abaixo como uma atualização divulgada por Henry Cavill deixou os fãs de The Witcher cheios de esperança; confira.

Henry Cavill comemora o fim das gravações de The Witcher 3 com presente

Segundo Henry Cavill, as gravações principais da 3ª temporada de The Witcher já chegaram ao fim!

O ator comemorou o desfecho das filmagens com uma lembrança especial para os companheiros de elenco e a equipe de produção.

Pelo correio, Cavill enviou um medalhão e um cartão de agradecimento tanto para os colegas de cena quanto para os produtores, roteiristas, câmeras e mais.

“Que temporada foi essa! Só queria agradecer a vocês pela determinação e dedicação nessas filmagens tão complicadas. Espero que todos vocês possam ter um descanso bem merecido”, escreveu o ator em sua mensagem.

O medalhão traz o símbolo dos três protagonistas de The Witcher: o Lobo (para Geralt), o Pássaro (para Ciri) e a Estrela (para Yennefer) – veja abaixo.

Com o término das filmagens de The Witcher, a série da Netflix entra em processo de pós-produção. Logo, sua data de estreia fica cada vez mais próxima.

Recentemente, a Netflix confirmou que os próximos episódios de The Witcher estreiam na plataforma em meados de 2023.

Como o streaming afirmou que The Witcher 3 estreia “no verão”, os novos capítulos devem chegar até março do próximo ano.

Antes disso, os fãs poderão conferir o derivado The Witcher: A Origem, que estreia na Netflix no dia 25 de dezembro.

“Mais de mil anos antes do mundo de The Witcher, sete párias do mundo dos elfos se unem numa missão sangrenta contra um poder imbatível”, afirma a sinopse oficial de A Origem na Netflix.

O elenco de The Witcher: A Origem é liderado por Michelle Yeoh – de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

A Origem também conta com atores como Minnie Driver (O Fantasma da Ópera) Sophia Brown (Marcella), Laurence O’Fuarain (Game of Thrones), Lenny Henry (O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder), Mirren Mack (Sex Education), Dylan Moran (Todo Mundo Quase Morto), Jacob Collins-Levy (The White Princess) e Francesca Mills (Harlots).

Enquanto a 3ª temporada de The Witcher não estreia, você pode conferir todos os episódios da série na Netflix.

Henry Cavill's wrap gift and postcard to the cast and crew of #TheWitcher S3 pic.twitter.com/mIc7d4DwkH — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) October 5, 2022

