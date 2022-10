Como Stranger Things e Dahmer “salvaram” a Netflix

Entre 2021 e 2022, a Netflix passou por um dos momentos mais conturbados de sua história – marcado pela constante perda de assinantes, polêmicas nos bastidores e críticas ao seu modelo de negócios. Após meses turbulentos, a plataforma pode respirar aliviada – graças ao sucesso de Stranger Things e Dahmer: Um Canibal Americano.

Stranger Things, vale lembrar, é uma das séries mais populares da Netflix. Em 2022, a produção lançou sua 4ª temporada, quebrando recordes de audiência no streaming.

Dahmer: Um Canibal Americano também se tornou um inesperado hit na plataforma. Apesar de sua temática sombria, a produção de Ryan Murphy se tornou um dos projetos mais bem sucedidos da Netflix.

Revelamos abaixo como Stranger Things e Dahmer: Um Canibal Americano conseguiram “salvar” a Netflix; confira.

Sucesso de Stranger Things e Dahmer trouxe alívio para a Netflix

Nos últimos três meses, a Netflix ganhou 2,4 milhões de novos assinantes. Com a marca, a companhia superou as expectativas dos acionistas e confirmou um dos trimestres mais lucrativos dos últimos tempos.

Além disso, a plataforma conseguiu reverter seu longo período de declínio, ocorrido principalmente entre o final de 2021 e os primeiros meses de 2022.

Originalmente, a Netflix havia previsto um aumento de 1 milhão de assinantes nesse último quadrante. Porém, com o sucesso de Dahmer e Stranger Things, a empresa ultrapassou a previsão e garantiu, mais uma vez, a liderança no mercado dos streamings.

Com Stranger Things, Dahmer e outras produções da Netflix, os assinantes passaram mais de 1,35 bilhão de horas consumindo os conteúdos da plataforma.

“Após um período desafiador, voltamos para o caminho do crescimento. O nosso objetivo é agradar os assinantes. É por isso que focamos tanto em vencer essa competição de visualizações. Quando nossos filmes e séries animam os assinantes, eles contam aos amigos, e aí, mais pessoas assistem”, afirmou a empresa em uma carta aos acionistas.

Nos últimos anos, a Netflix passou a concorrer com novas plataformas de streaming – como HBO Max, Disney+ e Star+.

“Nossos concorrentes estão investindo pesado para aumentar os assinantes e o engajamento. Mas é difícil construir plataformas de streaming bem-sucedidas e abrangentes. Estimamos que todos estejam perdendo dinheiro, com prejuízos operacionais combinados, em 2022, bem acima de 10 bilhões de dólares – versus o lucro operacional anual de US$ 5 a US$ 6 bilhões da Netflix”, completou a nota oficial.

Para expandir os lucros dos acionistas, a plataforma também anunciou a criação de um novo plano de assinaturas. Com esse modelo inédito, os assinantes poderão pagar mais barato – mas terão que assistir propagandas entre os conteúdos do streaming.

No Brasil, esse novo plano chega no início de novembro. A assinatura da Netflix + Anúncios custará R$ 18,90 por mês (R$ 7 a menos que o plano padrão).

Stranger Things e Dahmer: Um Canibal Americano estão disponíveis na Netflix.

