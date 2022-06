Comparada a outra série da Netflix, Primeira Morte causa polêmica e movimenta a web

Primeira Morte se tornou um verdadeiro fenômeno na Netflix. O romance sobrenatural surpreendeu ao garantir uma posição de destaque no Top 10 do streaming, superando até mesmo a 4ª temporada de Stranger Things. Nas redes sociais, comparações entre a produção teen e outra série LGBTQIA+ da plataforma deram o que falar.

“O amor é uma coisa meio complicada para Juliette e Calliope: uma é vampira, a outra é caçadora de vampiros. E as duas estão prontas para matar pela primeira vez”, afirma a sinopse oficial de Primeira Morte.

Continua depois da publicidade

Sarah Catherine Hook e Imani Lewis lideram o elenco de Primeira Morte como as protagonistas Juliette e Calliope. Atores como Elizabeth Mitchell e Aubin Wise também atuam na produção.

Explicamos abaixo por que as semelhanças (e as diferenças) entre Primeira Morte e outra série LGBTQIA+ da Netflix causaram controvérsia nas redes sociais; confira.

Por que Primeira Morte é comparada a Heartstopper nas redes sociais?

Desde o lançamento de Primeira Morta, comparações com Heartstopper foram inevitáveis.

Afinal, as séries têm muitas características em comum. Ambas são histórias LGBTQIA+, protagonizadas por adolescentes, e com grande audiência na Netflix.

Em sua estreia original, Heartstopper também figurou por um bom tempo no Top 10 da plataforma.

Porém, a reação da imprensa especializada foi bem diferente. Heartstopper conquistou o coração da crítica, enquanto Primeira Morte dividiu a opinião dos especialistas.

No Rotten Tomatoes, Heartstopper tem a invejável marca de 100% de aprovação. Primeira Morte, por outro lado, garantiu apenas 57% de aprovação crítica.

A opinião do público, por sua vez, é bastante parecida: 98% dos assinantes da Netflix curtiram Heartstopper. Em Primeira Morte, a taxa chega a 93%.

O fato de Primeira Morte ter sido detonado por parte da crítica especializada provocou grande polêmica nas redes sociais. Fãs apontaram o fato da imprensa utilizar “dois pesos e duas medidas” para avaliar as produções da Netflix.

“Eu não passei por semanas de elogios a Heartstopper para Primeira Morte ser chamada de ‘cansada’ e ‘clichê’”, comentou um fã no Twitter, fazendo referência a uma crítica da revista Variety.

Para muitos espectadores, o fato de Primeira Morte não atingir a mesma popularidade midiática de Heartstopper é, no mínimo, uma grande injustiça.

“Primeira Morte merece ser tão popular quanto Heartstopper. Quero dizer, as lésbicas merecem”, brincou outra espectadora.

Além disso, muitos fãs exigem a renovação de Primeira Morte para uma 2ª temporada – algo que já aconteceu com Heartstopper.

“Primeira Morte teve o dobro de streams de Heartstopper no mesmo período de tempo. Não quero só a renovação para a 2ª temporada, mas para a 3ª também”, comentou outro espectador.

De acordo com muitos fãs, a baixa repercussão de Primeira Morte é um reflexo do preconceito do público por produções protagonizadas por mulheres.

“Eu odeio como todo mundo falou sobre Heartstopper, e agora ninguém diz nada sobre Primeira Morte”, comentou outra fã.

Enquanto isso, Primeira Morte e Heartstopper continuam disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.