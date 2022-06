Primeira Morte terá 2ª temporada? Veja

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, Primeira Morte se tornou um enorme sucesso na plataforma. Com um romance sobrenatural ambientado no universo dos vampiros, a série teen conquistou fãs no mundo inteiro. Quem já maratonou a 1ª temporada quer saber: a produção ganhará mais episódios na plataforma? O que o futuro aguarda para Juliette e Calliope?

“O amor é uma coisa meio complicada para Juliette e Calliope: uma é vampira, a outra é caçadora de vampiros. E as duas estão prontas para matar pela primeira vez”, afirma a sinopse oficial de Primeira Morte na Netflix.

Protagonizada por Imani Lewis e Sarah Catherine Hook, Primeira Morte é baseada em um conto homônimo da autora V.E. Schwab. A 1ª temporada conta com 8 episódios.

Explicamos abaixo tudo que já sabemos sobre o status de renovação, elenco, trama e data de estreia da 2ª temporada de Primeira Morte na Netflix; confira.

2ª temporada de Primeira Morte está confirmada na Netflix?

Até o momento, a Netflix ainda não confirmou a produção da 2ª temporada de Primeira Morte. Porém, os fãs não precisam se desesperar.

Normalmente, a plataforma demora de 2 semanas a 3 meses para revelar o destino de suas produções originais. Dessa forma, o status de Primeira Morte deve ser divulgado até setembro de 2022.

Dada a enorme audiência da 1ª temporada de Primeira Morte, tudo indica que a Netflix dará o sinal verde para a produção de mais episódios.

Quem retorna no elenco de Primeira Morte 2?

Caso a Netflix opte pela renovação de Primeira Morte, grande parte do elenco original deve retornar nos novos episódios.

Ou seja: fãs podem aguardar a volta de Imani Lewis e Sarah Catherine Hook como as protagonistas Calliope e Juliette.

Além da dupla principal, o elenco de Primeira Morte 2 deve contar com Phillip Mullings Jr. (Theo), Gracie Dzienny (Elinor), Dylan McNamara (Oliver), Aubin Wise (Talia), Elizabeth Mitchell (Margot), Will Swenson (Sebastian), Jason Robert Moore (Jack), Dominic Goodman (Apollo), Walnette Marie Santiago (Carmen) e Jonas Dylan Allen (Ben).

De que fala a 2ª temporada de Primeira Morte?

A 2ª temporada de Primeira Morte deve ser ambientada logo após os eventos chocantes do desfecho do primeiro ano.

No final da 1ª temporada, a relação das protagonistas sofre uma grande ruptura. Acidentalmente, Juliette transforma Theo, o irmão de Calliope, em vampiro.

Dessa forma, a 2ª temporada deve abordar os reflexos dessa decisão, tanto no relacionamento de Calliope e Juliette quanto na jornada do próprio Theo.

Além disso, o envolvimento de Elinor na transformação de Theo acabou levando a personagem à prisão. Sem a ajuda dos pais, como ela conseguirá escapar da cadeia? Provavelmente, com muito sangue.

Vale lembrar que, no episódio final, Talia e Theo pedem a ajuda de Oliver, o irmão de Juliette. Porém, a série ainda não revelou se o personagem é confiável.

Todas essas tramas devem desempenhar papéis cruciais na 2ª temporada de Primeira Morte, junto com um grande confronto entre vampiros e caçadores.

Data de estreia da 2ª temporada de Primeira Morte

Como a Netflix ainda não encomendou a 2ª temporada de Primeira Morte, fica difícil prever a data de estreia dos novos episódios.

Se a Netflix autorizar a produção ainda em 2022, a 2ª temporada pode estrear na plataforma em meados de 2023.

Enquanto isso, você pode conferir a 1ª temporada de Primeira Morte – e várias outras séries parecidas – na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.