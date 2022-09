Constantine: Reboot da série é cancelado pela HBO Max

A HBO Max estava planejando um reboot da série live-action de Constantine, mas o streaming cancelou o projeto pouco após a Warner anunciar a continuação do filme de 2005 protagonizado por Keanu Reeves.

De acordo com a Variety, o reboot da série de Constantine está “morta” na HBO Max. O projeto estava sendo produzido pela Bad Robot, produtora de J.J. Abrams, que foi confirmada para trabalhar no novo filme.

Continua depois da publicidade

As fontes da Variety explicaram que, antes da sequência de Constantine ser anunciada, a HBO Max estava buscando alguém para interpretar o novo personagem na série reboot, rumores diziam que o favorito era o ator Ṣọpẹ Dìrísù. Além disso, a produção já teria quatro roteiros escritos e se passaria na Londres atual.

O detetive sobrenatural não foi o único projeto de J.J. Abrams na DC a ser cancelado. A série Madame X também está sendo “colocada de lado”.

Porém, tanto o reboot de Constantine quanto Madame X podem renascer em outro lugar. As fontes da Variety disseram que: “A Warner Bros. Television e a Bad Robot continuam extremamente investidos nos dois projetos e esperam encontrar um novo lar para ambos.”

Constantine: Keanu Reeves retorna ao papel em continuação

Em uma manobra inesperada, a Warner Bros. Discovery decidiu trazer de Keanu Reeves e o diretor Francis Lawrence de volta para uma sequência de Constantine, filme de 2005.

A sequência pegou os fãs de surpresa, mas tanto com a popularidade de Reeves quanto do personagem crescendo nos últimos tempo, certamente o retorno faz muito sentido. Constantine já reapareceu em uma série própria, interpretado por Matt Ryan, reapareceu em diversas animações da DC, e até teve uma versão feminina na série Sandman da Netflix.

A sequência do cultuado filme de 2005 será escrita e produzida por Akiva Goldsman, de Eu Sou a Lenda, a produção também será deita por Hannah Minghella e pela Bad Robot de J.J. Abrams. Já faz algum tempo que Abrams está trabalhando em um reboot para a série do personagem, mas o apelo dos fãs pela versão de Reeves, mesmo sendo menos fiel aos quadrinhos, acabou fazendo a Warner optar pela sequência do filme.

A continuação do clássico com Keanu Reeves ainda não tem data de estreia.

Sobre o autor Gabriel Soldeira