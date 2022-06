Criador de Percy Jackson reage a primeiras cenas de série no Disney+

Rick Riordan, o criador de Percy Jackson, elogiou as primeiras imagens da série do Disney+. Adaptada da série de livros Percy Jackson e os Olimpianos, série acompanha o personagem homônimo enquanto ele navega em sua vida adolescente depois de descobrir que é filho do deus grego Poseidon.

Agora, em seu blog, Riordan compartilhou que a primeira semana de filmagem da série Percy Jackson está completa.

No post, Riordan elogiou os três jovens atores principais do programa por seu profissionalismo e talento, e diz que o trio tem uma química palpável.

Ele disse que a filmagem bruta de Percy Jackson é até agora “incrível”.

“Muito do meu dia, então, é ficar sentado em uma tenda escura com os outros produtores, assistindo as filmagens acontecerem e dando feedback quando necessário – o que honestamente não é muito frequente. A filmagem bruta é incrível, mesmo antes de qualquer edição. Assistindo as filmagens, fico com meu laptop aberto para trabalhar nas revisões do roteiro, ou verificar as atualizações do cronograma, ou ver as fitas de elenco para os próximos papéis no final da temporada”, disse Riordan (via ScreenRant).

Percy Jackson terá série no Disney+

A nova série de Percy Jackson no Disney+ não conta com qualquer relação com os filmes previamente lançados da franquia.

O elenco é liderado por Walker Scobell, de O Projeto Adam, no papel de Percy Jackson. Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries foram anunciados em seguida como Grover e Annabeth, respectivamente.

Com o início das gravações, o portal Variety revelou também novos nomes que se juntam ao elenco da série do Disney+, incluindo Virginia Kull no papel de Sally Jackson, Glynn Turman como Quíron, Jason Mantzoukas como Dionísio/Sr. D, Megan Mullally como Sra. Dodds e, finalmente, Timm Sharp como Gabe Ugliano.

Ainda não há previsão de estreia para a série de Percy Jackson no Disney+.

