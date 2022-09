Criadores de The Big Bang Theory abrem o jogo sobre revival da série

The Big Bang Theory chegou ao fim em 2019. Pouco mais de três anos depois, os fãs já exigem um revival da série. Sendo assim, quais são as possibilidades da sitcom ganhar uma continuação, especial, remake ou derivado? Em uma entrevista recente, os criadores da série abriram o jogo sobre os planos para o futuro.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também alçou o elenco à fama internacional, oferecendo salários milionários aos atores e atrizes.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Kaley Cuoco (Penny), Johnny Galecki (Leonard), Kunal Nayyar (Raj), Simon Helberg (Howard), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Revelamos abaixo tudo que os criadores de The Big Bang Theory disseram sobre um possível revival da série; confira.

Criadores de The Big Bang Theory vão produzir revival da série?

Em uma entrevista recente a um site americano, Bill Prady e Chuck Lorre foram perguntados sobre a possibilidade de The Big Bang Theory ganhar um revival.

Os criadores da série jogaram um verdadeiro balde de água fria nas expectativas dos fãs. Para eles, é “difícil” imaginar uma maneira da série continuar após seu elogiado desfecho.

“Sei que os fãs querem ver reuniões, revivals, coisas assim. Mas é difícil imaginar o que poderíamos fazer após o episódio final. Para mim, ele foi um dos capítulos mais bonitos e satisfatórios da série”, explicou Bill Prady.

Chuck Lorre concorda: o final de The Big Bang Theory foi “bom demais” para ser alterado em possíveis continuações.

“Não deixamos pontas soltas. O último episódio ficou mais próximo de um final perfeito do que poderíamos ter sonhado. Eu simplesmente adorei”, comentou o produtor.

Para Prady e Lorre, um revival de The Big Bang Theory é uma possibilidade “interessante”, mas “improvável”.

“Se eu gostaria de ver esses personagens novamente? Sim, absolutamente. Consigo imaginar uma maneira de fazer isso? Não. Mas pessoalmente, eu gostaria de voltar ao Estúdio 25 e ver de novo todas essas pessoas. Fico emocionado só de pensar”, explicou Prady.

Embora The Big Bang Theory já tenha chegado ao fim, o universo da série permanece no ar com o spin-off Young Sheldon.

Ambientado na infância de Sheldon Cooper, o derivado se prepara para lançar sua 6ª temporada, que estreia nos Estados Unidos em 29 de setembro. A produção também foi renovada para o 7º ano.

No Brasil, os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no catálogo do HBO Max.

