Criatura mais assustadora de Wandinha é criação de Tim Burton

Sucesso na Netflix, Wandinha tem Jenna Ortega no papel principal e produção executiva de Tim Burton. Além de se tornar instrumental para a criação da série, o cineasta também inventou o visual de Hyde, a criatura mais assustadora da trama – o que não é uma surpresa, já que o monstro tem o peculiar estilo do diretor.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, afirma a sinopse oficial de Wandinha na Netflix.

Liderado por Jenna Ortega (X), o elenco de Wandinha conta com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorror), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o envolvimento de Tim Burton na criação do monstro mais assustador de Wandinha; confira.

Tim Burton criou o sinistro Hyde em Wandinha

Em uma entrevista recente, o co-showrunner de Wandinha revelou que Tim Burton foi o responsável pelo design da criatura mais sinistra da série.

Segundo Alfred Gough, Burton não ficou satisfeito com o design original do monstro, e a partir daí, decidiu tomar as rédeas da produção.

“Esse é literalmente um design do Tim”, comentou o produtor.

Para produzir o visual de Hyde, Tim Burton utilizou uma pintura aquarela – frustrado com a relutância da equipe para escolher entre 50 e 60 conceitos diferentes.

Na trama de Wandinha, Hyde tem o característico visual dos monstros de Tim Burton, vistos em filmes como A Noiva Cadáver e Os Fantasmas se Divertem.

A criatura tem pele cinzenta, olhos esbugalhados e expressão assustada, fazendo referência às outras obras do cineasta.

“Acho que ficou muito original, criativo e assustador. É exatamente isso que queríamos”, comentou Gough.

Na entrevista, o showrunner de Wandinha também salientou a diferença entre o monstro da série e outras criaturas que povoam o imaginário de Hollywood.

“Tem um designer de criaturas que todo mundo de Hollywood consulta, como o pessoal de Stranger Things. E aí, os monstros garantem uma relativa similaridade e familiaridade. Mas o nosso monstro é único. Ficamos muito animados por ter algo tão específico em nossa série, e é claro, pela contribuição do Tim”, afirmou o produtor.

Dado o enorme sucesso da 1ª temporada de Wandinha, tudo indica que a Netflix dará o sinal verde para a produção de novos episódios.

No entanto, a Netflix ainda não confirmou a 2ª temporada de Wandinha. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.