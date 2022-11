Explicamos o final sinistro de Wandinha, na Netflix

Sucesso na Netflix, a 1ª temporada de Wandinha tem dado o que falar nas redes sociais. A série de Tim Burton termina com um desfecho alucinante, onde nada é o que aparece. Por isso, os espectadores querem saber: qual é o verdadeiro significado do final de Wandinha? E quem é o responsável pelos assassinatos?

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, afirma a sinopse oficial de Wandinha na Netflix.

Liderado por Jenna Ortega (X), o elenco de Wandinha conta com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorror), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o final da 1ª temporada de Wandinha na Netflix; confira (via Elle).

Final explicado de Wandinha – O que acontece no desfecho?

O final de Wandinha traz várias reviravoltas para a Netflix, e definitivamente, deixa o caminho aberto para um segundo ano.

Após descobrir que Tyler, seu interesse amoroso, é provavelmente o assassino, Wandinha procura a ajuda dos amigos para sequestrar e torturar o jovem.

Infelizmente, os planos de Wandinha vão por água abaixo, e a protagonista é expulsa da Escola Nunca Mais. Tyler faz um discurso sobre seus planos malignos, mas a série deixa bem claro que o jovem não é a mente por trás dos assassinatos.

Sendo assim, fica a dúvida: quem estava controlando Tyler?

Eugene, o amigo de Wandinha, diz à protagonista que foi atacado por alguém “que usava botas vermelhas”. É aí que Wandinha mata a charada: Marilyn Thornhill (Christina Ricci) é a culpada.

O nome verdadeiro de Marilyn, na verdade, é Laurel Gates. Por anos, a personagem planejou sua vingança contra a Família Addams.

Quando Wandinha confronta Thornhill, descobre que a vilã havia utilizado seu conhecimento botânico para revelar a identidade monstruosa de Tyler – após contar ao jovem o destino de sua mãe como Hyde.

Nesse momento, Tyler aparece novamente, e Thornhill diz que “ele faria tudo por ela”. No entanto, esse não é o verdadeiro Tyler – mas sim Larissa Weems, a diretora da Escola Nunca Mais.

A personagem de Gwendoline Christie, vale lembrar, é uma metamorfa. Infelizmente, ela também acaba assassinada por Thornhill, morrendo na frente de Wandinha. Nesse momento, a protagonista é atingida por uma pá na cabeça.

A partir daí, a vilã usa o sangue de Wandinha para ressuscitar Joseph Crackstone, um fanático religioso amaldiçoado pelos antepassados da Família Addams.

Felizmente, o espírito de Goody Addams aparece e cura os ferimentos de Wandinha. A protagonista é confrontada por Tyler, mas Enid (transformada em licantropa) consegue salvar a melhor amiga.

Wandinha escapa, e nas últimas cenas da série, consegue apunhalar Crackstone no coração, mandando o fanático de volta para o mundo dos mortos.

Marilyn Thornhill também ganha o que merece, levando um chute na cabeça e sendo cercada pelas abelhas de Eugene. A série, no entanto, não revela se a personagem morreu de verdade.

A série termina com Wandinha recebendo mensagens anônimas no telefone. Dessa forma, a série chega ao fim com um desfecho em aberto.

Ao que tudo indica, a produção terá uma 2ª temporada na Netflix. Enquanto isso, você pode conferir a 1ª temporada de Wandinha na plataforma.

