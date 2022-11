Wandinha: Spin-off de Família Addams estreia na Netflix; saiba tudo

Após um longo período de espera, os fãs de A Família Addams podem comemorar: Wandinha, o aguardado spin-off da franquia, vai estrear na Netflix! Protagonizada por Jenna Ortega (X), a produção de Tim Burton mistura terror, romance e comédia em uma trama cheia de reviravoltas.

Wandinha – Wednesday, no título original – tem produção de Alfred Gough (Into the Badlands), Miles Millar (Smallville: As Aventuras do Superboy) e Tim Burton (A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, A Noiva Cadáver e outros hits).

De acordo com as resenhas prévias, Wandinha divide a opinião da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, a série garantiu 61% de aprovação.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e estreia de Wandinha na Netflix; confira.

Conheça a história de Wandinha na Netflix

Wandinha, como o próprio nome já indica, foca na adolescência da sinistra filha de Gomez e Morticia Addams.

Nos cinemas, a versão mais conhecida de Wandinha é interpretada por Christina Ricci – que também está no elenco da série da Netflix.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, afirma a sinopse oficial de Wandinha.

A trama de Wandinha acompanha a juventude da personagem na Escola Nunca Mais – um colégio pra lá de obscuro.

Nesse novo cenário, Wandinha precisa lidar com seus crescentes poderes psíquicos e pôr fim às ambições de um terrível assassino em série.

Além disso, a protagonista também tenta solucionar um mistério que envolve a diretora da escola e os outros membros da Família Addams.

Elenco de Wandinha é liderado por Jenna Ortega

Como citamos anteriormente, o elenco de Wandinha é liderado por Jenna Ortega – uma das mais aclamadas “Rainhas do Grito” da atualidade.

A atriz é conhecida por performances em vários filmes de terror, como X, Pânico, A Babá: Rainha da Morte, Terror no Estúdio 666 e Carnificina Americana.

Gwendoline Christie vive Larissa Weems, a misteriosa diretora da Escola Nunca Mais. Você provavelmente, conhece a atriz como a Brienne de Game of Thrones e o Lucifer de Sandman.

Catherine Zeta-Jones (A Lenda do Zorro) e Luis Guzmán (Narcos) interpretam Morticia e Gómez Addams, os pais de Wandinha. O ator mirim Isaac Ordonez é Pugsley, o irmão mais novo da protagonista.

Christina Ricci, famosa por interpretar Wandinha nos filmes de A Família Addams, é Marilyn Thornhill. Pouco se sabe sobre a personagem.

O elenco principal de Wandinha conta também com Jamie McShane (Thor), Percy Hynes White (The Gifted), Fred Armisen (Saturday Night Live) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Data de estreia de Wandinha na Netflix

Wandinha, com Jenna Ortega no papel principal, estreia na Netflix no dia 23 de novembro de 2022.

Como a série é uma produção original, os episódios devem chegar ao catálogo da plataforma às 4 da manhã.

A 1ª temporada de Wandinha terá 8 episódios na Netflix. Confira abaixo o trailer legendado de Wandinha.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.