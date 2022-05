Diretor revela final alternativo de Cavaleiro da Lua

O último episódio de Cavaleiro da Lua quase foi um pouco diferente. Especificamente, a última batalha passou por algumas mudanças.

Em entrevista com o Comic Book, o diretor Mohamed Diab revelou que, originalmente, a batalha do último episódio de Cavaleiro da Lua aconteceria completamente dentro da câmara dos deuses.

No entanto, por recomendação do próprio Mohamed Diab, a cena mudou de cenário, acontecendo na cidade do Cairo à noite.

“Me lembro que, da maneira que a cena de ação estava escrita, ela aconteceria completamente dentro da câmara dos deuses.”

“Eu pensei: ‘Não, queremos ver o Cairo à noite.’ Eu queria que a cena acontecesse do lado de fora. Isso continuou se desenvolvendo, eu adorei.”

Série baseada em quadrinhos da Marvel

No momento, não se sabe se Cavaleiro da Lua terá uma segunda temporada. Inicialmente, a Marvel descreveu a produção como uma minissérie, mas existem indícios de que isto poderia mudar.

Cavaleiro da Lua é estrelada por Oscar Isaac, que recebeu elogios por sua atuação. Ethan Hawke também faz parte do elenco.

Cavaleiro da Lua está disponível no Disney+.

