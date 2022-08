Disney ultrapassa a Netflix em total de assinantes

A Walt Disney Company anunciou (via Comic Book) que o Disney+ chegou a 152 milhões de assinantes ao redor do mundo.

Mas isto não é o mais impressionante. Acontece que a Disney não é dona apenas do Disney+: a empresa também conta com o Star e com grande parte do Hulu.

Contando todos esses serviços de streaming, são agora mais de 221 milhões de assinantes no total ao redor do mundo para a Disney.

O sucesso só aumenta

Ou seja, dentro desse total, a Disney já superou a Netflix, que conta com 220 milhões de assinantes globais.

A comparação, é claro, não é totalmente justa. A Disney é dona de vários serviços de streaming, enquanto a Netflix é apenas uma única plataforma.

Além disso, a Disney é o estúdio de maior arrecadação de Hollywood do momento. Isso faz com que a empresa tenha muito mais poder na indústria do entretenimento, até mesmo por causa de suas grandes franquias de grande sucesso, como Star Wars e Marvel.

