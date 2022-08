Dragão de A Casa do Dragão tem uma grande conexão com Daenerys Targaryen

A Casa do Dragão pode se passar muito antes dos eventos de Game of Thrones, mas alguns elementos que vemos na série prelúdio já preparam os acontecimentos do seriado original. Uma conexão específica foi feita com os dragões de Daenerys Targaryen: Drogon, Viserion e Rhaegal.

Em Game of Thrones, Daenerys recebeu três ovos de dragão como presente de casamento de Illyrio Mopatis (Roger Allam). Diz-se que Illyrio conseguiu os ovos em Assai, em Essos.

Na época de Game of Thrones, cerca de 200 anos após os eventos de A Casa do Dragão, os dragões estão extintos e os ovos foram petrificados há muito tempo.

No entanto, a magia trouxe os três dragões dentro dos ovos à vida, e eles eventualmente cresceram para se tornarem as criaturas adultas e cuspidoras de fogo chamadas Drogon, Viserion e Rhaegal, que se uniram a Daenerys como a Mãe dos Dragões.

Agora, A Casa do Dragão poderia ter a explicação sobre a origem dos ovos de Daenerys: é possível que eles tenham vindo de Dreamfyre, um dragão fêmea, que colocou o ovo roubado por Daemon Targaryen no segundo episódio da série da HBO.

Ovos de Dreamfyre podem ter dado origem aos dragões de Daenerys

Embora ela ainda não tenha sido vista em A Casa do Dragão, Dreamfyre é um dos mais antigos dragões Targaryen nesta época.

Ela foi criada durante o reinado de Aegon, o Conquistador, e foi ligada à neta de Aegon, a princesa Rhaena Targaryen, em 32 d.C. (depois da Conquista), cerca de 80 anos antes do episódio 2 de A Casa do Dragão.

Dreamfyre também é um dragão particularmente fértil. Em 43 d.C., ela colocou duas ninhadas de ovos de dragão e produziu outra ninhada em 50 d.C.

Em 54 d.C., Rhaena soube que sua amante, Elissa Farman, roubou três ovos de Dreamfyre das incubadoras de Pedra do Dragão.

Elissa fugiu com os ovos através do Mar Estreito para Pentos. O que aconteceu com esses ovos não é conhecido, mas, teoricamente, eles poderiam ser os mesmos três ovos petrificados dados a Daenerys pelo ministro Illyrio séculos depois.

Quanto a Dreamfyre, ela permaneceu ligada a Rhaena até a morte da princesa em Harrenhal em 73 d.C. Dreamfyre então fez seu covil no Poço do Dragão em Porto Real, onde ela permanece na Casa do Dragão.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente pelo HBO Max.

