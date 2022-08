A Casa do Dragão: Por que os dragões são diferentes dos de Game of Thrones

Após a estreia de A Casa do Dragão, muitos assinantes do HBO Max perceberam que os dragões do spin-off são bem diferentes dos de Game of Thrones. Além de serem mais numerosas, as criaturas surgem com cores vivas e bastante diversificadas. Mas afinal: o que explica essa importante mudança?

A Casa do Dragão adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”. A história se passa durante o reinado dos Targaryen, abordando as raízes, o desenvolvimento e os reflexos de uma guerra civil conhecida como Dança dos Dragões.

O elenco principal de A Casa do Dragão é formado por Paddy Considine (Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Ryan Toussaint (Corlys Velaryon) e Eve Best (Rhaenys Targaryen).

Explicamos abaixo por que os dragões de A Casa do Dragão são tão diferentes dos de Game of Thrones; confira.

Dragões de A Casa do Dragão e Game of Thrones têm diferenças importantes

No Reddit, os fãs de Game of Thrones não demoraram a perceber a diferença entre os dragões de Daenerys Targaryen e os de A Casa do Dragão.

“Por que os dragões parecem degenerados em comparação aos da Daenerys?”, questionou um usuário da rede social.

A resposta é muito simples: os dragões de A Casa de Dragão são mais domesticados que suas contrapartes selvagens, que aparecem no futuro de Game of Thrones.

“É como comparar cachorros domésticos a lobos selvagens. São espécies muito diferentes”, comentou outro usuário do Reddit.

Na rede social, muita gente confirmou essa teoria. Afinal, os livros de George R.R. Martin realmente indicam uma grande diversidade entre os dragões de Westeros.

“Os livros dizem que os dragões variam muito em tamanho, forma e cor. Alguns deles são esbeltos e relativamente pequenos, enquanto outros, são poderosos e imponentes”, explicou outro fã de A Casa do Dragão.

Em uma entrevista recente, o showrunner Ryan Condal também discutiu o visual dos dragões do clã Targaryen.

Segundo Condal, a maior diferença entre os filhos de Daenerys e os dragões de A Casa do Dragão, é o fato das criaturas serem “naturais, e não mágicas”.

“Os dragões de A Casa do Dragão nascem e crescem como dragões normais. Os de Daenerys nasceram por meio da magia, e por isso, amadureceram mais rapidamente”, explicou o produtor.

Durante as temporadas de A Casa do Dragão, os assinantes do HBO Max terão a oportunidade de conhecer 17 dragões diferentes – cada um deles com uma personalidade específica.

“Nós realmente tentamos imbuí-los em personalidades individuais. Com o tempo, o público poderá percebê-las. Elas se relacionam à animação dos dragões e à maneira como eles interagem com os cavaleiros. Para mim, eles são os personagens mais memoráveis desse universo”, afirmou Condal.

O primeiro episódio de A Casa do Dragão introduz dois dos dragões mais importantes da série: Syrax (montada por Rhaenyra) e Caraxes (montado por Daemon).

A HBO Max exibe semanalmente os episódios de A Casa do Dragão.

