Elenco de The Walking Dead agradece fãs em vídeo emocionante; veja

Alerta de spoiler

The Walking Dead foi finalizada em sua 11ª temporada, com alguns momentos chocantes no último episódio, mas o universo de zumbis continua vivo, com várias outras séries derivadas em desenvolvimento.

Agora, o elenco e os criadores de The Walking Dead estão agradecendo aos fãs após o final da série após 11 temporadas, 12 anos e 177 episódios.

Continua depois da publicidade

No vídeo de quase 13 minutos, publicado na página do YouTube de The Walking Dead no Dia de Ação de Graças, os membros do elenco das temporadas anteriores e atuais compartilharam sua apreciação pelos fãs, que fizeram da adaptação dos quadrinhos de Robert Kirkman a série de maior audiência da história da TV a cabo em determinado momento desses 12 anos.

Abaixo, assista ao vídeo com participações de Andrew Lincoln, Norman Reedus, Danai Gurira, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan, Chandler Riggs, Sarah Wayne Callies, Laurie Holden e muitos mais.

O que cada membro do elenco disse no vídeo

Andrew Lincoln (Rick Grimes): “Foi tão surreal, incrível, emocionante e aterrorizante. E foi quando ninguém sabia quem éramos. Estávamos apenas abrindo nosso caminho. Este foi um dos personagens mais importantes da minha vida, e tem sido uma experiência realmente emocionante.”

Norman Reedus (Daryl Dixon): “Tem sido uma grande honra interpretar esse papel por 11 temporadas, conhecer muito de vocês. Estou enviando muito amor a vocês e obrigado por estarem conosco nessa jornada louca. Honestamente, do fundo do meu coração, muito obrigado a todos.”

Melissa McBride (Carol Peletier): “Sem os fãs, isso nunca teria acontecido. O apoio que vocês deram ao nosso show é inacreditável. Estou pensando nos novos fãs e nas pessoas que conheço que estiveram lá desde o começo.”

Danai Gurira (Michonne): “Eu vim na 3ª temporada, então eu sabia que já era um grande show favorito dos fãs. Eu estava entrando com muito cuidado. Por causa de toda essa confusão, eu fiquei tipo, ‘Do que eu sou parte? O que está acontecendo? Ficou muito claro que eu estava em um mundo totalmente novo naquele momento.”

Lauren Cohan (Maggie Rhee): “Estou muito grata por termos tido a chance de fazer isso e por ter significado tanto para vocês. Tenho muitas lembranças e aposto que vocês também”.

Jeffrey Dean Morgan (Negan): “Nunca fiz parte de nada parecido com The Walking Dead. Tem sido uma jornada incrível e devemos tudo a você. Que passeio legal, e foi uma honra fazer isso com todos vocês. Obrigado por cada segundo desses 11 anos. Obrigado por sua paixão.”

Lennie James (Morgan Jones): “Não há como, olhando para trás, quando estávamos filmando o episódio piloto, que alguém pudesse imaginar que o que estávamos fazendo acabaria sendo um dos maiores programas de televisão de todos os tempos. Muito obrigado.”

Chandler Riggs (Carl Grimes): “Nenhum de nós pensou que The Walking Dead se tornaria tão icônico. Obrigado por estarem lá comigo a cada passo do caminho.”

Seth Gilliam (Padre Gabriel): “Estou muito orgulhoso de fazer parte deste magnífico trabalho. Muito obrigado por estar aqui.”

Ross Marquand (Aaron): “Foi uma grande, enorme virada em minha vida, pela qual serei eternamente grato. Nós literalmente não poderíamos ter tido 11 temporadas deste show sem sua lealdade, e sem sua emoção, e sua alegria genuína em assistir a este show ano após ano. Muito amor.”

Lauren Ridloff (Connie): “Quero dizer a vocês que amo vocês. Vocês são realmente uma família. Obrigada pelo amor.”

No Brasil, você pode conferir os episódios de The Walking Dead na plataforma Star+. Clique aqui para assinar o streaming.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.