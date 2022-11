Elite terá 7ª temporada na Netflix? Veja o que sabemos

Com o lançamento da 6ª temporada de Elite, os fãs querem saber: a produção ganhará um sétimo ano na Netflix? Afinal de contas, os novos episódios da série teen fazem muito sucesso na plataforma. Recém-chegados ao streaming, os capítulos já aparecem no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil.

“Amor, vingança ou milhões de seguidores? As coisas andam movimentadas em Las Encinas, mas resta saber se todo mundo vai sair vivo de lá”, afirma a sinopse oficial da 6ª temporada de Elite.

O elenco de Elite é formado por Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch, Manu Rios, Valentina Zenere, André Lamoglia, Carmen Arrufat e Ander Puig.

Revelamos abaixo tudo que já se sabe sobre a (potencial) 7ª temporada de Elite na Netflix; confira.

Elite terá 7ª temporada na Netflix? Novos episódios já estão confirmados?

Para a alegria dos fãs, a Netflix já renovou Elite para a 7ª temporada! Na verdade, a plataforma deu sinal verde para a produção dos novos episódios antes mesmo da estreia do sexto ano.

Em 25 de outubro de 2022, a Netflix confirmou a produção de uma 7ª temporada de Elite. Os novos episódios trarão de volta integrantes do elenco original, além da introdução de novos personagens.

Quem deixa Elite após a 6ª temporada?

Dado o final da 6ª temporada de Elite, tudo indica que Mencía, Patrick e Ari não retornarão no sétimo ano da série.

No desfecho dos novos episódios, os irmãos deixam Las Encinas. Logo, Martina Cariddi, Manu Rios e Carla Díaz não devem retornar nos novos episódios.

Enquanto isso, Hugo (Guillermo Campra), Javier (Ignacio Carrascal) e Álex (Marc Bonnin) são presos. Por isso, os personagens também não devem voltar na nova temporada.

A situação de Iván, o personagem de André Lamoglia, continua envolta em mistério. Logo, ainda não sabemos se o ator brasileiro retornará no novo ano.

Quem volta em Elite 7?

Os seguintes atores devem retornar na 7ª temporada de Elite: Valentina Zenere (Isadora), Adam Nouror (Bilal), Álvaro de Juana (Dídac), Carmen Arrufat (Sara), Ana Bokesa (Rócio), Alex Pastrana (Raúl), Ander Puig (Nico) e Nadia al Saidi (Sonia).

Surpreendentemente, Omar Ayuso – o intérprete de Omar – também retornará à série. O ator, vale lembrar, não aparece na 6ª temporada.

Conheça o novo elenco de Elite

Além dos velhos conhecidos do público brasileiro, a Netflix também confirmou a escalação de novos alunos para Las Encinas.

São eles: Mirela Balic, Gleb Abrosimov, Fernando Líndez, Alejandro Albarracin, Iván Mendes e Maribel Verdú.

Detalhes sobre os personagens, no entanto, ainda não foram revelados. A plataforma deve divulgar mais novidades em breve.

Quando a 7ª temporada de Elite estreia na Netflix?

Finalmente, temos a pergunta que não quer calar: quando a 7ª temporada de Elite estreia na Netflix?

Até o momento, a plataforma não divulgou a data de estreia dos novos episódios. Ao que tudo indica, os capítulos inéditos chegarão ao catálogo do streaming em meados de 2023, provavelmente no final do ano.

Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios de Elite na Netflix.

