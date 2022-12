Emily em Paris: [SPOILER] saiu mesmo da série ou volta na 4ª temporada?

Já disponível na Netflix, a 3ª temporada de Emily em Paris traz grandes reviravoltas para a protagonista titular e para personagens como Gabriel e Camille. Falando em Camille, os fãs querem saber: será que, após o final chocante do terceiro ano, a personagem retornará na 4ª temporada?

“Um ano após chegar a Paris para o emprego dos sonhos, Emily precisa tomar decisões profissionais e amorosas difíceis para definir seu futuro”, afirma a sinopse oficial da 3ª temporada de Emily em Paris.

A série da Netflix traz, mais uma vez, Lily Collins (Espelho, Espelho Meu) no papel principal. O elenco conta também com Kate Walsh (Grey’s Anatomy), Lucien Laviscount (Scream Queens) e Lucas Bravo (Sra. Harris Vai a Paris) no elenco principal.

Revelamos abaixo de Camille realmente deixa Emily em Paris na 3ª temporada, ou se a personagem retornará no quarto ano.

Camille deixa Emily em Paris após a 3ª temporada?

A 3ª temporada de Emily em Paris começa com a reconciliação de Camille e Gabriel. Os personagens, vale lembrar, haviam encerrado o relacionamento nos primeiros anos da série.

Porém, enquanto Gabriel prioriza sua vida profissional no restaurante, Camille acaba se envolvendo em um affair com Sofia – a artista cuja instalação é exibida na galeria da personagem.

No final da temporada, Gabriel pede Camille em casamento. A personagem chega a aceitar a proposta, mas no último minuto, acaba desistindo.

Camille percebe que não ama Gabriel o suficiente para desposá-lo. Além disso, visando um possível futuro com Sofia, a noiva termina com o pretendente e deixa o caminho aberto para Emily.

Dessa forma, os fãs de Emily em Paris querem saber: Camille realmente deixará a série para se mudar para a Grécia na companhia de Sofia?

Vale lembrar que a 4ª temporada de Emily em Paris já foi confirmada pela Netflix, embora ainda não tenha data de estreia.

Até o momento, nem a Netflix e nem a atriz Camille Razat discutiram a possível saída de Camille em Emily em Paris, o que indica que o arco da personagem ainda não chegou ao fim.

Embora Camille tenha terminado com Gabriel, a personagem ainda está grávida do chef, o que torna sua presença em Emily em Paris basicamente inevitável.

A 4ª temporada tem tudo para abordar essa trama e revelar como o nascimento do bebê influenciará a relação de Emily e Gabriel.

Dada a conclusão da trama de Alfie, tudo sugere que o romance de Emily e Gabriel será um dos principais temas do quarto ano.

Em conclusão, Camille ainda deve permanecer na trama de Emily em Paris por um bom tempo.

A 3ª temporada de Emily em Paris está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.