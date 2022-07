ESTA estrela de Friends se recusou a participar de The Big Bang Theory

Em suas 12 temporadas, The Big Bang Theory contou com participações especiais de ícones do universo nerd, lendas da comédia e alguns dos atores mais queridos da TV. O que muitos fãs não sabem é que uma estrela de Friends – mesmo após ser convidada por Kaley Cuoco – se recusou a atuar na sitcom.

“The Big Bang Theory é sobre os geniais cientistas Sheldon e Leonard. Mas toda essa genialidade não os ajuda a interagir com as pessoas, especialmente as mulheres. Tudo muda quando uma beldade de espírito livre, chamada Penny, se muda para o apartamento vizinho”, afirma a sinopse da série.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

Explicamos abaixo por que uma famosa atriz de Friends não aceitou participar de The Big Bang Theory e sua relação com Kaley Cuoco; confira.

Jennifer Aniston não quis participar de Big Bang Theory

Em mais de uma década no ar, The Big Bang Theory trouxe icônicas participações especiais. Até mesmo ícones da ciência e tecnologia – como Bill Gates, Elon Musk e Stephen Hawking – fizeram pontinhas na sitcom.

Muitos fãs não sabem, mas Kaley Cuoco foi essencial para garantir algumas dessas participações. O ator William Shatner, por exemplo, só aceitou atuar na série após conhecer a intérprete de Penny.

“Na temporada final, ele já conhecia a Kaley Cuoco. Eles haviam atuado juntos em um comercial. Quando liguei para ele, a primeira coisa que me perguntou foi se teria uma cena com a Kaley”, comentou o produtor Steve Holland.

Mesmo com sua grande influência, Kaley Cuoco falhou em convencer Jennifer Aniston, a Rachel de Friends, a participar de The Big Bang Theory.

Desde a infância, Kaley Cuoco enxergou Jennifer Aniston como um exemplo a ser seguido.

Em uma entrevista a um site americano, Cuoco foi perguntada sobre a atriz que mais gostaria de ver em Big Bang Theory.

“Jennifer Aniston!”, respondeu a intérprete de Penny, sem pestanejar.

Kaley Cuoco também revelou não ter conseguido convencer a estrela de Friends a atuar em The Big Bang Theory.

A atriz não revelou o motivo da recusa, mas tudo indica que a negativa envolveu obrigações contratuais e conflitos de agenda.

“Eu amo a Jennifer Aniston! Ela também é meu ícone de estilo. É a mulher mais legal do mundo”, comentou a atriz.

Atualmente, Kaley Cuoco atua na série de mistério The Flight Attendant, do HBO Max. Jennifer Aniston, por sua vez, interpreta a protagonista Alex Levy em The Morning Show, exibida pela Apple TV+.

Você pode assistir The Big Bang Theory no HBO Max. Friends também está na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.