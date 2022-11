ESTA série destronou Manifest no Top 10 da Netflix

A Parte 1 da 4ª temporada de Manifest estreou na Netflix em 4 de novembro de 2022. A série permaneceu por duas semanas como o Número 1 do Top 10 – superando todos os outros hits do streaming. Mas nesta quarta-feira (16), o thriller foi finalmente destronado por um dos maiores sucessos da plataforma.

“Em meio a perdas e adversidades, a família Stone e os passageiros do voo 828 tentam entender seus chamados e o contínuo aparecimento de sinais sinistros”, afirma a sinopse oficial da 4ª temporada de Manifest.

Criada por Jeff Rake, Manifest conta com Melissa Roxburgh (Star Trek Beyond), Josh Dallas (Once Upon a Time), Athena Karkanis (House of Cards), J.J. Ramirez (Arrow) e outros astros no elenco principal.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a série que acaba de superar Manifest no Top 10 da Netflix.

The Crown ultrapassa Manifest no Top 10 da Netflix

A 5ª temporada de The Crown estreou na Netflix em 9 de novembro de 2022. Uma semana depois, a série finalmente superou Manifest, garantindo o Número 1 no Top 10 do streaming.

Mas atenção! Estamos falando do Top 10 Mundial da Netflix. No ranking brasileiro, a série histórica ainda perde para Manifest e Chiquititas.

Na verdade, no Top 10 brasileiro da Netflix, Manifest foi superada por Chiquititas – que mais uma vez, se tornou a série mais assistida da plataforma.

O fato de The Crown ultrapassar Manifest no ranking internacional da Netflix não é uma surpresa. A série é um dos maiores hits da plataforma, tanto com o público quanto com a crítica especializada.

Os novos episódios, no entanto, foram criticados por não reproduzir o nível dos capítulos anteriores. Para muitos fãs e especialistas, a 5ª temporada de The Crown é a menos interessante.

Mesmo assim, os novos episódios abordam alguns dos acontecimentos mais importantes para a Família Real – como o incêndio no Palácio de Buckingham, os 40 anos de Elizabeth II no trono e o divórcio do Príncipe Charles e Lady Di.

A 5ª temporada de The Crown também é a primeira a ser lançada após as mortes do Príncipe Phillip e da Rainha Elizabeth II. O casal faleceu, respectivamente, em abril de 2021 e setembro de 2022.

“Diana e Charles travam uma guerra nos tabloides, e o papel da monarquia começa a ser questionado. Parece que a década de 1990 trará desafios para a Rainha Elizabeth”, afirma a sinopse oficial da 5ª temporada de The Crown.

Os novos episódios também trazem importantes mudanças no elenco. No papel da Rainha Elizabeth, sai Olivia Colman (A Favorita) e entra Imelda Staunton (Harry Potter).

O elenco principal da 5ª temporada de The Crown conta também com Jonathan Pryce (Príncipe Phillip), Lesley Manville (Princesa Margaret), Dominic West (Príncipe Charles) e Elizabeth Debicki (Princesa Diana).

Todos os episódios da 5ª temporada de The Crown (e da 4ª temporada de Manifest) estão disponíveis na Netflix.

