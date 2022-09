Estrela de Uma Advogada Extraordinária revela os segredos da série

Sucesso na Netflix, Uma Advogada Extraordinária conquista o público brasileiro com uma história tocante, terna e cheia de emoção. A popularidade da série também se deve ao carisma de Park Eun-bin, a intérprete da protagonista Woo. Em uma entrevista recente, a atriz revelou alguns dos maiores segredos do k-drama.

“Recém-contratada por um grande escritório de advocacia, uma jovem brilhante no espectro autista enfrenta desafios dentro e fora do tribunal”, afirma a sinopse oficial de Uma Advogada Extraordinária na Netflix.

Com episódios lançados toda semana, Uma Advogada Extraordinária, volta e meia, garante o Número 1 no Top 10 do streaming.

Mostramos abaixo alguns dos detalhes mais interessantes que Park Eun-bin revelou sobre o hit da Netflix; confira.

Park Eun-bin discute o romance de Uma Advogada Extraordinária, sua cena preferida e mais

Em um papo com uma emissora sul-coreana, Park Eun-bin traçou um panorama completo sobre sua jornada em Uma Advogada Extraordinária e sobre seu objetivo com a série.

A atriz falou, por exemplo, sobre o crescente romance entre a protagonista Woo e o colega Lee Jung-ho.

“Por meio de Young Woo e Lee Jun-ho, podemos mostrar que esse tipo de amor também é possível. Alguns podem enxergar isso como uma utopia, e outros podem vê-lo como um desejo irreal. Mas espero que os espectadores sintam que pessoas como Woo Young Woo podem existir em qualquer lugar”, comentou a atriz.

Park Eun-bin também revelou que o 3º episódio de Uma Advogada Extraordinária conta com sua cena favorita.

“É a cena em que Woo aceita que, neste mundo, ela é um narval entre as baleias e belugas que nadam neste vasto oceano. Ela também entende que a vida de um narval não é, necessariamente, solitária – e que está tudo bem, porque essa é sua vida”, explicou Park.

Perguntada sobre a 2ª temporada de Uma Advogada Extraordinária – anunciada recentemente pela emissora sul-coreana ENA – a intérprete de Woo preferiu manter o mistério.

“Neste momento, depois de me orgulhar muito pelo sucesso da série, acho que Woo seguirá o seu caminho e se tornará uma advogada ainda melhor”, revelou a atriz.

De acordo com Park Eun-bin, o maior trunfo de Uma Advogada Extraordinária – presente desde sua concepção – é o roteiro da série.

“Como atriz, acredito que Woo Young Woo chamou a atenção e se tornou uma pessoa que o público deseja apoiar. Com a progressão do enredo pela perspectiva da Woo – que vê o mundo como alguém com Asperger – acho que os espectadores aceitaram esse olhar e passaram a enxergá-lo como um exemplo’, explicou Park Eun-bin.

Uma Advogada Extraordinária, com Park Eun-bin, está disponível na Netflix. A 2ª temporada, no entanto, ainda não tem data de estreia.

