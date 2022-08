Eu Nunca…: O melhor relacionamento da série não é o que você espera

Eu Nunca…, série de sucesso da Netflix, pode ter conquistado o coração de diversos fãs, mas terá apenas mais uma temporada no streaming. A história de Devi, interpretada por Maitreyi Ramakrishnan, será finalizada no quarto ano.

Com a estreia da terceira temporada tendo sido lançada no dia 12 de agosto, a série acompanha Devi, uma adolescente do sul da Índia de segunda geração, ansiosa para seguir seu caminho no ensino médio.

Mas, a morte de seu pai, que lhe causou muita dor, também e fez adquirir paralisia psicossomática da cintura para baixo. No entanto, ela tenta lidar com isso, enquanto tenta buscar um romance com Paxton Hall Yoshida, o atleta de Sherman Oaks High.

Na Netflix, Eu Nunca… é uma criação de Mindy Kaling (The Office) e Lang Fisher (Brooklyn Nine-Nine).

“Devi não está mais solteira, só que logo vai descobrir que relacionamentos provocam muitas descobertas. E muito drama!”, afirma a sinopse oficial da 3ª temporada de Eu Nunca…, série de sucesso da plataforma.

Um relacionamento entre mãe e filha bem complicado

Embora seja uma série que segue adolescentes, Eu Nunca… costuma provar que pode amadurecer com o passar das temporadas. É o caso do terceiro ano, que mostra a tensão e insegurança de Devi em seu relacionamento com Paxton, e sua antiga paixão por Ben Gross. Mas, a história de amor da protagonista não é com os garotos.

A primeira temporada começa com Devi se recuperando da paralisia após a morte de seu pai. Ela quer ser como qualquer adolescente. Quer namorar, festejar, e curtir o máximo que puder no ensino médio. No entanto, Nalini, sua mãe, é muito rígida com essas decisões.

Seu relacionamento com Nalini é complicado, e suas fugas para curtir mostra que ela está tentando superar de alguma forma a morte de seu pai.

Apesar das coisas parecerem melhorar, Devi e Nalini continuam tendo pequenos problemas na segunda temporada. A mãe da protagonista conhece Dr. Chris Jackson, um novo potencial interesse amoroso. Isso faz com que Devi pense que ela está traindo seu pai.

Já na terceira temporada, o relacionamento entre Devi e Nalini melhora, mas o problema da jovem e ter relacionamento complicados com dois garotos diferentes.

Devi é constantemente apoiada por sua mãe, visto que Nalini confia suficientemente em sua filha para namorar Nirdash, ou apenas Des. O novato é interpretado por Anirudh Pisharody.

Ela concede a liberdade que Devi não teria na primeira temporada, e quando Nalini vê sua filha sendo menosprezada pela mãe de Des, ela a defende.

Rhyah exige que Des termine com Devi depois que ela teve um ataque de pânico antes de tocar na orquestra da primavera. Foi o mesmo show em que o pai da protagonista morreu dois anos antes. Após o término, Nalini tenta confortar Devi, dizendo que ela vai encontrar alguém que a ame muito.

O relacionamento de mãe e filha finalmente está positivo, quando Devi é aceita na Shrubland School, devido à sua alta posição acadêmica. Nalini permite que Devi tome a decisão de ir ou não sozinha. É algo que não aconteceria em temporadas anteriores.

Enquanto seus outros relacionamentos são o foco do série, o vínculo de Devi com sua mãe é de longe o mais desenvolvido. A jornada das duas começa em desacordo, mas ao longo dos episódios, elas se aproximam, fazendo Nalini confiar em Devi novamente.

Enquanto o quarto ano de Eu Nunca… não estreia, você pode conferir as outras temporadas na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.