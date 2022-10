Explicamos o final de A Imperatriz na Netflix

Sucesso na Netflix, A Imperatriz aparece em 2º lugar entre as séries mais assistidas da plataforma – perdendo apenas para Dahmer: Um Canibal Americano. Quem já conferiu os episódios da 1ª temporada quer saber: qual é o verdadeiro significado do desfecho da série alemã? E, ainda mais importante: o final deixa o caminho aberto para uma possível continuação?

“Elisabeth se apaixonou pelo Imperador Francisco, mas não poderia imaginar que ao se casar com ele acabaria mergulhando no mundo de tensões e intrigas da corte de Viena”, afirma a sinopse oficial de A Imperatriz na Netflix.

Criada por Katharina Eyssen e Lena Stahl, A Imperatriz tem Devrim Lingnau, Philip Froissant, Melika Foroutan e Johannes Nussbaum nos papéis principais.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o desfecho de A Imperatriz na Netflix; confira.

O que acontece no final de A Imperatriz? Os planos de Maximilian dão certo?

Em meio ao desfecho de A Imperatriz, Maximilian planeja usar a insatisfação popular para tomar o trono do irmão.

O plano de Maximilian dependia da falha do Imperador Francisco em proteger o território austríacos dos avanços russos. Seus conselheiros diziam que, se ele ganhasse o apoio do Exército, da Igreja e da Arquiduquesa, poderia assumir o posto Imperador.

Maximilian não inveja somente o trono do irmão, mas também sua esposa – a Imperatriz Elisabeth. No final, ele consegue apoio do Exército e da Igreja, mas falha em garantir o suporte da Arquiduquesa (sua própria mãe).

Finalmente, os planos de Maximilian vão por água abaixo quando a estratégia de Francisco dá certo e o czar decide desistir da invasão. Com isso, o Imperador ordena a prisão do irmão.

O que acontece com Leontine?

Durante a 1ª temporada de A Imperatriz, Leontine forma uma grande conexão com Elisabeth – o que atenua seus sentimentos anti-monarquia. A personagem também reflete sobre como era sua vida antes de se disfarçar de duquesa.

Mesmo assim, Leontine continua a conspirar contra a Família Real. Desconfiada, uma das mulheres da corte começa a investigar a verdadeira origem da “duquesa”, e assim descobre uma foto da personagem trabalhando como arrumadeira.

Confrontada pela verdade, Leontine empurra a “detetive” de uma sacada. No final da 1ª temporada, ela decide trair o parceiro e (possivelmente) desistir do plano de matar o Imperador.

Elisabeth deixa Francisco?

No final de A Imperatriz, após receber o ultimato da Arquiduquesa, Elisabeth procura a ajuda de Francisco.

Irritado, o Imperador diz que a rebelião só causou problemas, e a partir daí, tem uma grande briga com a esposa. Por isso, Elisabeth decide deixar o palácio sem contar a ninguém sobre a gravidez.

Leontine pede para Elisabeth permanecer em Viena. Porém, nada a faz mudar de ideia: a protagonista decide continuar com seu plano.

Nas últimas cenas da série, Elisabeth ordena a abertura dos portões do palácio e sai para encontrar o povo. Nesse momento, ela se ajoelha perante à multidão descontente e revela estar grávida.

Ao saber da notícia, a Arquiduquesa percebe que seu plano para se livrar de Elisabeth, no final das contas, foi um grande fracasso.

Com o final em aberto, A Imperatriz deixa o caminho livre para a produção de uma 2ª temporada. Afinal de contas, a história de Elisabeth não termina por aí.

Na vida real, a Imperatriz Elisabeth reina sobre a Áustria por mais de 40 anos, e tem 4 filhos com o Imperador Francisco.

A 1ª temporada de A Imperatriz está disponível na Netflix.

