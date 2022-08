Fãs da DC estão com medo do cancelamento DESSAS séries

Uma notícia pegou os fãs da DC de surpresa: as séries Patrulha do Destino e Titãs podem ser canceladas pela Warner Bros. Discovery.

Segundo a Variety, as duas produções podem fazer parte da “lista de corte” do estúdio, mesmo que inicialmente tenha sido indicado que elas estariam seguras.

Com isso, muitos internautas já começaram a protestar, principalmente no Twitter. Patrulha do Destino e Titãs são séries com uma sólida base de fãs.

Fãs não querem que as séries sejam canceladas

Uma internauta escreveu: “A Warner Bros. nunca mais receberá o meu dinheiro se eles cancelarem Patrulha do Destino.”

“Deixem Titãs e Patrulha do Destino em paz. Deixem essas séries em paz!”, comentou um outro fã, enquanto outro internauta disse: “Eu juro, se a Warner Bros. Discovery cancelar Patrulha do Destino, eu vou liberar uma fúria nunca antes vista na Terra.”

“Mesmo que Titãs seja cancelada hoje ou amanhã, nunca vão poder dizer que a série fracassou”, escreveu uma internauta, compartilhando dados que mostram que Titãs ainda rende bons números de audiência.

No Brasil, Titãs está disponível na Netflix, enquanto Patrulha do Destino está no catálogo da HBO Max.

