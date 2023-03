Fãs de Chicago Fire têm um problema sério com os médicos da série

Uma das séries procedurais mais populares da atualidade, Chicago Fire não foca somente na atuação dos bombeiros de Chicago, mas também no importante trabalho dos paramédicos e atendentes de emergência. No entanto, os fãs da série têm um grande problema com os médicos da trama.

“Integrantes do Corpo de Bombeiros de Chicago se culpam pela morte de um companheiro. Apesar das tensões nas horas difíceis, deixam as diferenças de lado para salvar vidas”, afirma a sinopse oficial de Chicago Fire.

O elenco principal de Chicago Fire é formado por atores como Jesse Spencer (House), Taylor Kinney (Chicago Med), Monica Raymund (The Good Wife), Lauren German (Lucifer) e Charlie Barnett (Boneca Russa).

Mostramos abaixo por que os fãs de Chicago Fire criticam a atuação dos médicos na série; confira! (via Looper)

Fãs de Chicago Fire criticam detalhe sobre os médicos da série

Como os fãs de Chicago Fire já sabem, paramédicos como Sylvie Brett (Kara Killmer) e Violet Mikani (Hanako Greensmith) desempenham um papel importantíssimo em acidentes, incêndios e outros desastres.

No decorrer de um único episódio, esses atendentes de emergência fazem de um tudo, passando pela administração de respiração mecânica nos pacientes, até a interrupção de sangramentos, passando também pelo atendimento psicológico.

“E agora, parece que esses médicos trabalhadores terão que adicionar um novo item na lista de desafios: o desdém dos fãs pelo uso pouco higiênico das luvas descartáveis”, afirma o site Looper.

O uso das luvas descartáveis de látex pelos paramédicos de Chicago Fire causou grande polêmica na comunidade da série no Reddit.

Em uma thread, muitos fãs da série de bombeiros detonam a maneira como os paramédicos lidam com esses itens.

“Eles realmente tratam os pacientes com as mesmas luvas que usaram para dirigir? Percebi que quando os médicos são chamados para entrar em cena, aparecem com as mesmas luvas que usam para dirigir e abrir portas”, comentou um fã na rede social.

Outros espectadores responderam à postagem com uma simples explicação sobre o fato da série não mostrar a troca de luvas dos paramédicos.

“É bem irritante ficar trocando as luvas a cada momento. Acho que é por isso que eles fazem essa troca fora da tela”, disse outro espectador.

A justificativa faz sentido: Chicago Fire não precisa mostrar os médicos trocando de luvas, já que essa troca é subentendida.

“Acho que se eles dirigissem sem as luvas tudo seria mais realista. É ridículo o fato deles não colocarem os itens depois de saírem dos veículos. Sempre percebi esse erro nas cenas da série”, retrucou o autor da postagem.

No Brasil, Chicago Fire é exibida pela Universal TV e está disponível no Globoplay.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.