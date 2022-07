Fãs de Rebelde estão revoltados com personagem da 2ª temporada

A 2ª temporada de Rebelde mal estreou na Netflix, e já garantiu a medalha de ouro no Top 10 da plataforma. Os novos episódios trazem reviravoltas chocantes para a Elite Way. Além disso, o segundo ano corrige alguns dos principais defeitos dos capítulos de estreia. Por outro lado, a fala de um personagem provocou uma grande polêmica nas redes sociais.

“No colégio, começa o novo ano escolar, mas uma sociedade secreta ameaça os sonhos musicais dos alunos”, afirma a sinopse oficial de Rebelde na Netflix.

Continua depois da publicidade

Rebelde é um reboot/continuação da famosa novela mexicana que deu origem à banda RBD. O elenco da série é liderado por Lizeth Selene (Andi), Jeronimo Cantillo (Dixon), Andrea Chaparro (MJ), Franco Masini (Luka), Sergio Mayer Mori (Esteban), Azul Guaita (Jana), Alejandro Puente (Sebastián) e Giovanna Grigio (Emília).

Explicamos abaixo por que uma declaração de um personagem de Rebelde deixou os fãs da série revoltados; confira.

2ª temporada de Rebelde se envolve em controvérsia com fãs de RBD

Na Netflix, Rebelde é famosa por fazer referências à novela da Televisa e à banda RBD.

Durante o desfecho da 1ª temporada, por exemplo, os protagonistas fazem um cover de uma das canções mais icônicas do RBD na Batalha das Bandas.

O segundo ano, como era de se esperar, também cita diversos elementos da trama original – embora de maneira desfavorável.

Uma das grandes novidades da 2ª temporada de Rebelde é a introdução de Flavio Medina como Gus Bauman.

Nos novos episódios, o personagem é o comandante do Programa de Excelência Musical. Ainda no primeiro capítulo, ele faz uma declaração polêmica sobre a banda RBD.

“Todas essas bandas do passado são exatamente isso: passado (…) Quem quer a volta do RBD? Ninguém. Quem quer a volta do One Direction, se temos o Harry Styles?”, declara o personagem.

Na fala, Gus Bauman incentiva os protagonistas de Rebelde a investirem em carreiras-solo e desistirem da ideia da banda.

A declaração causou grande controvérsia nas redes sociais. Afinal de contas, inúmeros brasileiros desejam ver uma reunião do RBD.

“10 minutos de Rebelde e eu já tô fervendo de ódio! Ninguém quer a volta do RBD? Se manca!”, comentou um fã da banda original.

Alguns espectadores afirmaram não querer apenas a volta do RBD, mas também da banda One Direction.

“Eu aqui, na maior paz, assistindo à nova temporada de Rebelde. E aí, o cara fala: ‘Quem quer a volta do RBD?’ ‘Quem quer a volta do One Direction?’. Agora eu estou mal, porque queria a volta dos dois (nem que a de One Direction fosse só para uma turnê de despedida”, afirmou outro fã.

Esse é parece ser o consenso entre os fãs de Rebelde: o professor Gus Bauman errou feio em sua afirmação.

“Me senti ofendida no episódio da 2ª temporada de Rebelde, quando aquele professor doido pergunta quem, por acaso, quer a volta do RBD”, criticou outra fã.

A 2ª temporada de Rebelde já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.