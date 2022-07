Rebelde traz cena de sexo lésbico na 2ª temporada; veja

Picante, ousada e cheia de reviravoltas, Rebelde já é a “nova Elite” da Netflix. A 2ª temporada, disponibilizada recentemente na plataforma, introduz novos personagens, traz de volta figuras queridas e conquista fãs no mundo todo. Os episódios também incrementam a representatividade, começando com uma cena de sexo entre duas personagens.

“No colégio, começa o novo ano escolar, mas uma sociedade secreta ameaça os sonhos musicais dos alunos”, afirma a sinopse oficial de Rebelde na Netflix.

Rebelde é um reboot/continuação da famosa novela mexicana, que deu origem à banda RBD. O elenco da série é liderado por Lizeth Selene (Andi), Jeronimo Cantillo (Dixon), Andrea Chaparro (MJ), Franco Masini (Luka), Sergio Mayer Mori (Esteban), Azul Guaita (Jana), Alejandro Puente (Sebastián) e Giovanna Grigio (Emília).

Mostramos abaixo como acontece uma das mais aguardadas cenas de sexo da 2ª temporada de Rebelde; confira.

2ª temporada de Rebelde traz a primeira cena de sexo entre mulheres

Quem já conferiu a 1ª temporada de Rebelde sabe que a série é bem mais ousada que a produção original – exibida no Brasil pelo SBT.

Além de contar com personagens bem mais diversificados, a Rebelde da Netflix traz diversas cenas de sexo.

Na 2ª temporada, a série inova, mais uma vez, ao apresentar a primeira cena de sexo entre mulheres da história de Rebelde.

O momento em questão acontece entre Andi (interpretada por Lizeth Selene) e Emilia (a personagem da atriz brasileira Giovanna Grigio).

A relação das personagens começa no primeiro ano, mas é aprofundada nos episódios da 2ª temporada.

Uma das cenas mais excitantes acontecem no segundo episódio do novo ano, no qual Andi faz sexo oral em Emilia debaixo de um lençol.

Introduzido ainda na 1ª temporada, o romance entre Andi e Emilia não demorou a conquistar os assinantes da Netflix.

Nas redes sociais, o ship “Endi” é visto como um dos mais populares da série. Andi e Emilia viraram tema de clipes musicais, edits no Twitter e vídeos-tributo.

A química entre as personagens é inegável. Grande parte da popularidade de Andi e Emilia se deve ao carisma das atrizes Lizeth Selene e Giovanna Grigio.

Por trás das câmeras, as atrizes viraram grandes amigas. Durante o Carnaval, a mexicana Lizeth Selene viajou ao Brasil e assistiu aos desfiles das escolas de samba, junto da amiga Giovanna Grigio.

A 2ª temporada de Rebelde também traz grandes reviravoltas para a relação de Andi e Emília.

Prestes a se formar, Emília tenta inventar um jeito de permanecer no México. Afinal de contas, após a formatura, seu visto de permanência no país perderá a validade – e ela será obrigada a retornar ao Brasil.

Rebelde 2, com Giovanna Grigio e Lizeth Selene, já está disponível na Netflix.

