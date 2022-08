Fãs de Stranger Things estão sendo vítimas de golpe

Stranger Things é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores sucessos da Netflix. Com o desfecho cada vez mais próximo, fãs buscam alternativas para levar um pedacinho da série para casa. No entanto, os espectadores devem tomar cuidado! Recentemente, golpistas passaram a utilizar referências à série para a prática de fraudes virtuais.

O quarto ano de Stranger Things termina com um cenário apocalíptico. Além de trazer a morte de personagens queridos, os episódios oferecem pistas importantes sobre a conclusão da série – desde o plano de Vecna até a conexão do vilão com Will.

Fãs de Stranger Things ainda terão que esperar um bom tempo para conferir os novos episódios. Afinal de contas, a 5ª temporada ainda não foi gravada.

Enquanto isso, explicamos abaixo como golpistas estão enganando fãs de Stranger Things e praticando fraudes na internet; confira (e tome cuidado!).

Golpistas vendem roteiros de Stranger Things na internet

Pouco mais de um mês após o lançamento da reta final de Stranger Things 4, diversos perfis começaram a vender “roteiros vazados” em sites de compras e redes sociais.

Esses roteiros, de acordo com os anúncios dos vendedores, trazem cenas que não fizeram parte do quarto ano. Ou seja: sequências cortadas que, na maioria das vezes, contam com grandes reviravoltas.

Mas na verdade, os roteiros são falsos. Esses documentos não têm qualquer relação com a trama oficial de Stranger Things. São, basicamente, fanfics.

No Twitter, os roteiristas de Stranger Things alertaram os fãs da série sobre o grande número de golpes virtuais que têm acontecido nas últimas semanas.

“Todos esses roteiros ‘vazados’ da 4ª temporada, ou páginas de roteiro, são falsos! Não comprem esses roteiros. Isso é um golpe!”, comentou o perfil oficial dos roteiristas de Stranger Things.

Mas afinal: o que dizem esses roteiros? Um deles descreve uma cena em que Nancy admite cultivar fortes sentimentos por Steve Harrington.

Outro, é simplesmente uma história de amor entre Will Byers e Mike Wheeler – algo que muitos fãs gostariam de ter visto na 4ª temporada de Stranger Things.

Mesmo com o alerta dos roteiristas de Stranger Things, alguns fãs da série gastaram dinheiro para ter acesso a esses roteiros. Uma das páginas foi compartilhada no Twitter (confira abaixo).

Essa não é a primeira vez que os fãs de Stranger Things se envolvem em confusões. Com o lançamento da 4ª temporada, alguns espectadores decidiram fazer tatuagens como a de Eleven.

No entanto, o estilo dessas tattoos é uma clara referência ao holocausto, o que provocou grande polêmica na internet.

A 5ª temporada de Stranger Things ainda não tem previsão de estreia. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da série na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.