Fãs de The Big Bang Theory estão rejeitando nova série do HBO Max

Recentemente, os representantes da Warner + Discovery confirmaram que, em breve, a plataforma HBO Max será rebatizada de “Max”. Junto com esse anúncio, os executivos decretaram a produção de vários novos projetos no streaming. Um destes projetos é um reboot de The Big Bang Theory – que mesmo antes de estrear, já é rejeitado pelos fãs da série original.

A série de comédia The Big Bang Theory, vale lembrar, foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Mostramos abaixo por que os fãs de The Big Bang Theory rejeitam o reboot da série no HBO Max; confira!

Fãs de The Big Bang Theory não querem ver spin-off ou reboot da série

Em primeiro lugar, é importante lembrar que, pelo menos até o momento, não sabemos se a nova série de The Big Bang Theory será um reboot, uma continuação, um prólogo ou um spin-off.

Seja como for, os fãs da série não querem ver mais uma produção ambientada no universo de Sheldon e seus amigos. Nas redes sociais, o anúncio do HBO Max foi recebido com desdém, ironia, perplexidade e até mesmo raiva.

“Chega! Eles não podem continuar fazendo isso! Young Sheldon é muito melhor do que The Big Bang Theory, e com o spin-off, eles conseguiram provar que ainda podem criar algo de decente nessa franquia. Mas mesmo assim: deixem The Big Bang Theory descansar em paz!”, comentou um fã no Reddit.

Esse parece ser o consenso entre os espectadores de The Big Bang Theory: a produção da nova série, seja ela um reboot, continuação ou spin-off, é completamente desnecessária.

“Por que Deus nos castigaria dessa forma? Honestamente, eu preferiria ser atingida por um raio (do que assistir a mais uma série de The Big Bang Theory)”, ironizou outro fã na rede social.

Na thread do Reddit, muitos espectadores também criticam outros anúncios recentes da plataforma HBO Max (ou apenas Max).

“Vivo em medo constante da HBO viver o suficiente para se tornar uma vilã. O conteúdo original é excelente, mas entre esse anúncio de The Big Bang Theory, e o reboot de Harry Potter que eles acabam de confirmar… Chega a dar nojo!”, diz outro assinante da plataforma.

Com o anúncio do HBO Max, a produção de mais uma série de The Big Bang Theory se torna inevitável. Nesse sentido, os fãs também dão sugestões do que a plataforma NÃO deve fazer no novo reboot, spin-off ou continuação.

“Se eles vão realmente produzir mais uma série, que seja sobre a infância do Leonard ou da Penny. Por favor, não façam nada sobre o Howard!”, recomenda outro espectador.

A nova série de The Big Bang Theory ainda não tem previsão de estreia. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da produção original do HBO Max.

