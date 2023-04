Mudança do HBO Max para Max prova que a Warner não conhece os fãs

Na última semana, os representantes da Warner Bros + Discovery confirmaram que a plataforma HBO Max será rebatizada de “Max”. A mudança, como era de se esperar, causou muita polêmica nas redes sociais – além de provar que a empresa não conhece exatamente os interesses dos próprios clientes.

JB Perrette, presidente e CEO dos segmentos de streaming e games da Warner Bros + Discovery, disse em um papo com a revista Variety que, como o nome “HBO” é sinônimo de qualidade, a mudança parece “prudente”.

“Nós temos agora o Max, um nome curto e simples. É algo universal. Sim, temos o risco de torná-lo algo menos ‘proprietário’, já que esta é uma palavra comum. Mas, por outro lado, é algo bastante acessível e simplificado”, disse o executivo.

Para muitos especialistas, a mudança de nome é uma péssima ideia. Veja abaixo o motivo! (via Looper)

Ao mudar de nome, HBO Max desagrada sua própria audiência

No acirrado mercado das plataformas de streaming e das emissoras de TV, “HBO” é sinônimo de qualidade. Afinal de contas, a emissora produziu algumas das séries mais aclamadas das últimas décadas, como Game of Thrones, The Last of Us, A Casa do Dragão, The White Lotus e Succession (na foto acima).

Sendo assim, o fato da Warner Bros + Discovery “esquecer” o nome HBO para adotar apenas “Max” no novo serviço de streaming é, no mínimo, estranho. De acordo com a declaração de JB Perrette, um dos objetivos da mudança é caracterizar a plataforma de maneira mais “inclusiva”.

Em outras palavras, os executivos da Warner querem mostrar ao público que o streaming não tem apenas programação de “qualidade”.

A plataforma, nesse sentido, tem a intenção de oferecer à audiência projetos dos mais diferentes tipos, temáticas e níveis de qualidade – desde hits críticos como Succession até “prazeres vergonhosos” como o reality show 90 Dias Para Casar.

Independente da qualidade do conteúdo, o nome “HBO” se destaca, e para muitos usuários do streaming, a marca foi justamente o que os levou a assinar a plataforma.

Dessa forma, a mudança de nome pode desagradar o mesmo público que apoiou a plataforma desde o início. Seria como se o Disney+ mudasse de nome e fosse rebatizado de “+”. As pessoas que assinaram o HBO Max fizeram a assinatura para assistir à programação do HBO, não do Max. Logo, essa importante alteração pode alienar o público mais fiel do streaming.

Em uma tentativa de englobar “tudo” no Max, os executivos da Warner acabam transformando o streaming em “nada”. Ao que tudo indica, o objetivo de David Zaslav – o polêmico novo CEO da empresa – é transformar o Max em um streaming no qual os assinantes podem assistir absolutamente todos os tipos de programação, incluindo séries infantis.

Nesse sentido, a mudança pode dar certo, já que o nome HBO também é associado a produções mais adultas, de alto apelo para a crítica especializada.

Seja como for, só poderemos conferir o resultado da mudança quando a Warner Bros + Discovery divulgar seu próximo balanço de faturamento, o que deve acontecer somente no segundo semestre de 2023.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.