Fãs de The Walking Dead se preparam para despedida emocionante

Com a reta final de The Walking Dead cada vez mais próxima, os fãs já começam a se preparar para a iminente despedida da série. Nas redes sociais, os espectadores relembram os momentos mais emocionantes da produção e revelam as expectativas para o episódio final – que vai ao ar em 20 de novembro.

Os episódios finais de The Walking Dead, vale lembrar, adaptam as HQs da série e mostram a aguardada guerra entre a Commonwealth e as outras comunidades de sobreviventes.

Continua depois da publicidade

Mesmo com o fim de The Walking Dead, o universo dos zumbis continua na AMC. A série já conta com dois spin-offs em exibição (Fear the Walking Dead e World Beyond), e em breve, deve ganhar mais produções derivadas – como as séries de Negan, Maggie, Rick e Daryl.

Mostramos abaixo como os fãs de The Walking Dead estão se preparando para a tocante despedida da série nas redes sociais; confira.

Após 11 temporadas, fãs se emocionam com o fim de The Walking Dead

The Walking Dead, definitivamente, marcou época. O primeiro episódio foi exibido no Dia das Bruxas de 2010, tornando-se um fenômeno instantâneo.

Desde então, The Walking Dead mudou muito. Com o passar do tempo, a série começou a caracterizar os humanos (não os zumbis) como as principais ameaças aos sobreviventes.

Além disso, a série introduziu diversas comunidades conflitantes – até chegar no poderio militar da Commonwealth e dos agentes da CRM.

Em suas 12 temporadas, The Walking Dead conta com 176 episódios, abordando os eventos mais importantes das HQs de Frank Darabont.

Nas redes sociais, o clima é de luto. Os fãs mal conseguem acreditar que, após 12 anos de história, The Walking Dead chegará ao fim.

“Já assisti o trailer do episódio final inúmeras vezes! E continuo me arrepiando. 176 episódios se passaram, e agora, só resta um”, comentou um fã nas redes sociais.

No Twitter, muitos espectadores afirmam “não estar preparados” para o aguardado desfecho de The Walking Dead.

“Não estamos preparados. E honestamente, acho que ninguém está. É o fim de uma era”, comentou outro espectador.

O episódio final de The Walking Dead, ao que tudo indica, será um evento televisivo de marcar época.

Em uma entrevista ao site EW, Norman Reedus – o intérprete de Daryl – também revelou as expectativas para o desfecho.

“Teremos muita adrenalina. Muita emoção. Muito medo. Teremos todas essas coisas que são essenciais”, afirmou o ator.

O episódio final de The Walking Dead, batizado de Rest in Peace (Descanse em Paz), vai ao ar em 20 de novembro. Enquanto isso, você pode conferir todos os capítulos da série na plataforma Star+. Clique aqui para assinar o streaming.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.