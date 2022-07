Fãs de The Witcher descobrem segredo sobre visual de Geralt

The Witcher é, definitivamente, uma das séries mais populares da Netflix. Atualmente, a produção épica se prepara para lançar sua aguardada 3ª temporada. Enquanto isso, os fãs aproveitam para reassistir aos episódios e compartilhar teorias nas redes sociais. Uma dessas teorias afirma que o visual de Geralt de Rivia esconde um grande segredo.

“O mutante Geralt de Rívia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens”, afirma a sinopse oficial de The Witcher.

Baseada nos livros de Andrzej Sapkowski, The Witcher conta com Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri) no elenco principal.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre uma interessante teoria que envolve o visual de Geralt e a riqueza do personagem; confira.

Por que Geralt se veste de preto em The Witcher?

Em The Witcher, Geralt de Rivia é conhecido por seus incríveis poderes, estatura imponente e visual inconfundível. Afinal, o personagem de Henry Cavill sempre aparece trajado com roupas de tons escuros – particularmente preto.

No Reddit, um fã da série apresentou uma interessante teoria sobre o visual do personagem. De acordo com a postagem, Geralt usa roupas pretas para “provar seu sucesso como Witcher” e “divulgar seus negócios”.

Essa é uma das principais diferenças entre a série da Netflix e os games de The Witcher. Nos jogos, Geralt usa tons como vermelho, marrom e azul. Na produção de TV, por outro lado, ele dá preferência ao preto.

Normalmente, os personagens dos games são bem mais coloridos. Jaskier, por exemplo, aparece com um visual bastante excêntrico.

Mas afinal: o que a cor das roupas de Geralt tem a ver com o sucesso do personagem como Witcher?

“Na era medieval, roupas pretas eram itens de luxo, devido ao custo da tintura e a dificuldade do processo de colorização”, explicou o fã da série.

Além disso, as roupas escuras servem para esconder as manchas do sangue de monstros, que também é preto.

“Os Witchers se vestem de preto como uma espécie de ‘propaganda’. Como eles lidam diariamente com o sangue dos monstros, esse tipo de tintura se torna relativamente fácil de adquirir”, comenta a teoria.

Um site especializado no vestuário medieval confirma as afirmações dos fãs de The Witcher.

“Na época, para criar um tecido realmente preto, os artesãos tinham que tingir a mesma peça várias vezes. Por isso, as roupas pretas eram extremamente caras”, afirma a análise.

A 3ª temporada de The Witcher deve estrear na Netflix em 2023. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios na plataforma.

