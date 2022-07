The Witcher: Fãs reclamam da evolução DESSE personagem

The Witcher é uma série de grande sucesso na Netflix. As suas duas temporadas tiveram boas recepções, até agora.

No entanto, ambas também tiveram alguns problemas que incomodaram algumas pessoas. Existem coisas que os fãs gostaram mais na primeira temporada, e também existem coisas que os fãs gostaram mais na segunda temporada.

Para uma parte do público, um personagem que piorou da primeira para a segunda temporada é Jaskier. Isso virou o motivo de um debate entre internautas no Reddit, de acordo com o Looper.

Uma pessoa escreveu: “Algumas cenas de Jaskier na segunda temporada tiveram tentativas de comédia muito forçadas.”

“Isso foi simplesmente horrível. Essa série está trilhando uma linha muito tênue, e pode se tornar obsoleta.”

O personagem ficou irritante?

Outro fã concordou e acrescentou que o personagem foi totalmente desperdiçado na segunda temporada de The Witcher.

“Eu adoro o ator e adoro o personagem. Mas ele foi criminalmente subutilizado na segunda temporada. O pouco que deram a ele foi forçado.”

“Com pouco tempo de tela, Jaskier virou apenas um alívio cômico, sem nenhum impacto emocional. Em resumo, ele se tornou um personagem bobo, com pouca utilidade na história.”

The Witcher está disponível na Netflix.

