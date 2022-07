Revelado quando Netflix começará a exibir anúncios

Em um comunicado para os seus acionistas (via Comic Book), a Netflix anunciou que começará a disponibilizar planos com anúncios no início de 2023.

Isso já está sendo testado em alguns países, incluindo na América Latina. Mas só deve se tornar algo concreto na gigante do streaming durante esse período.

Continua depois da publicidade

Até o momento, a Netflix continua guardando em segredo os detalhes mais específicos sobre essa nova proposta.

Mudança polêmica no serviço de streaming

Só para contextualizar: a ideia é criar uma divisão entre planos com anúncios e planos sem anúncios. Os que tiverem anúncios serão mais baratos.

É algo que já existe em vários serviços de streaming, principalmente nos Estados Unidos. No entanto, a ideia gerou críticas para a gigante do streaming, já que até pouco tempo atrás seus líderes prometiam que a plataforma nunca exibiria anúncios.

No entanto, são tempos de crise para a Netflix. O serviço de streaming vem perdendo muitos assinantes, e precisa encontrar lucros de outra forma.

Como mencionado anteriormente, os planos com anúncios começarão a ser lançados pela Netflix no início de 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.