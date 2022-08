Fãs de The Witcher dizem a mesma coisa sobre essa cena quente

Gerant e Yennefer têm uma relação interessante em The Witcher. Os dois têm personalidades muito fortes, o que pode ser o ingrediente perfeito para o conflito, mas eles também parecem ter nascido um para o outro.

Os personagens se encontram pela primeira vez no quinto episódio da primeira temporada, intitulado “The Last Wish”.

No episódio, Geralt e Yennefer batalham juntos, com Geralt terminando por salvar a vida da personagem. Eles terminam exaustos e feridos.

Jaskier se preocupa que seu amigo possa estar morto, mas acaba encontrando Geralt e Yennefer em um clima muito íntimo, o que o surpreende.

O que poderia ser só uma cena quente acaba sendo também um dos momentos mais divertidos de The Witcher, dada a quebra de expectativa.

Cena quente que acaba sendo divertida

Foi o que alguns internautas observaram no YouTube, quando o canal Trailers & Clips compartilhou a cena da série.

Um fã comentou: “Esse com certeza é um dos momentos mais engraçados de toda a série”, com várias outras pessoas comentando exatamente o mesmo, de acordo com o Looper.

Alguns internautas acrescentaram, no entanto, que a cena poderia ter um pouco mais de nudez, mas claramente não era bem a intenção da série.

No momento, a terceira temporada de The Witcher está em produção na Netflix, com Henry Cavill retornando como Geralt.

Os novos episódios podem chegar na gigante do streaming apenas em 2023, mas ainda não é uma previsão de lançamento oficial.

No Brasil, The Witcher está agora disponível na Netflix.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.