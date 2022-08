Fãs de The Witcher querem série derivada sobre ESSA personagem

Em pouco tempo, The Witcher se tornou uma grande franquia para a Netflix. A série principal faz grande sucesso, mas existe outro motivo: este é um universo muito rico em detalhes e em personagens.

Dessa forma, a gigante do streaming já está trabalhando em muitos derivados de The Witcher. O universo estará em grande expansão nos próximos anos.

No Reddit, de acordo com o Looper, muitos fãs demonstraram interesse em uma série derivada em particular: sobre Tissaia e a sua academia de magia.

Uma internauta escreveu: “Eu poderia, realmente, assistir uma série completa apenas sobre a academia de magia de Tissaia.”

O comentário recebeu mais de 250 votos positivos de outros internautas. A ideia é realmente interessante, mas até o momento não está claro se a Netflix está realmente interessada nesse projeto.

Universo em expansão

No momento, a gigante do streaming está mais focada em The Witcher: Blood Origin, a primeira série derivada, e na terceira temporada de The Witcher, é claro.

Mas a tarefa de expandir esse universo não está sendo fácil. Segundo informações recentes, a Netflix enfrentou diversos problemas nos bastidores com The Witcher: Blood Origin.

A série derivada não estaria agradando tanto internamente, o que coloca em dúvida se realmente conseguirá sucesso com o público.

Por causa disso, a Netflix teria reduzido drasticamente o número de episódios da primeira temporada. A gigante do streaming, obviamente, ainda não confirmou nada disso.

The Witcher está disponível na Netflix.

