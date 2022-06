Fãs de Tolkien querem trocar série de Senhor dos Anéis por A Casa do Dragão

O segundo semestre de 2022 contará com duas estreias épicas no streaming: O Senhor dos Anéis – Os Anéis de Poder (no Prime Video) e A Casa do Dragão (no HBO Max). Ao que tudo indica, as séries vão batalhar pela audiência do público. Em relação ao interesse dos fãs, um aspecto muito importante, o derivado de Game of Thrones parece sair na dianteira.

A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, produzida pelo Prime Video, serve como uma espécie de prólogo para os filmes de Peter Jackson. A trama é ambientada na Segunda Era da Terra-Média, milênios antes dos eventos de O Hobbit.

Continua depois da publicidade

Já A Casa do Dragão adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”. A história se passa durante o reinado dos Targaryen, e deve abordar as raízes, o desenvolvimento e os reflexos de uma guerra civil conhecida como Dança dos Dragões.

Enquanto as duas produções não estreiam, explicamos abaixo por que fãs de Tolkien já querem trocar a série de O Senhor dos Anéis por A Casa do Dragão; confira e tire suas próprias conclusões.

Por que os fãs de O Senhor dos Anéis preferem a série de Game of Thrones?

Em uma postagem no Reddit, um fã de Tolkien levantou um debate interessante sobre O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder e A Casa do Dragão.

“Estou mais interessado em A Casa do Dragão, já que o autor dos livros está ativamente envolvido na produção”, comentou o fã.

A afirmativa é verdadeira. George R.R. Martin, o autor das Crônicas de Gelo e Fogo, é creditado como um dos criadores de A Casa do Dragão. J. R.R. Tolkien, por sua vez, faleceu em 1973.

O envolvimento de Martin em A Casa do Dragão é uma espécie de “voto de confiança” para a produção do HBO Max.

Afinal de contas, a qualidade de Game of Thrones caiu drasticamente quando os showrunners David Benioff e D.B. Weiss começaram a ultrapassar os limites da história original.

Vale lembrar que Benioff e Weiss não participam da produção de A Casa do Dragão, o que também agradou os fãs da série.

Porém, o fato de George R.R. Martin estar envolvido em A Casa do Dragão não significa que a série será “excelente”.

Muita gente acredita que, quanto mais fiel for uma adaptação ao material original, maior será sua qualidade – o que não é necessariamente verdade.

Da mesma forma, o fato de Tolkien não participar de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, não quer dizer que a série será ruim.

Para conferir a qualidade de ambas as produções, os fãs terão que aguardar suas respectivas estreias. O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega ao Prime Video em 2 de setembro. A Casa do Dragão, por sua vez, estreia um pouco antes, em 21 de agosto, no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.