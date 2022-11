Final de The Walking Dead muda completamente trama das HQs

Após 12 anos de história, The Walking Dead chegou ao fim. “Rest in Peace”, o último episódio da série de zumbis, foi ao ar no último domingo (20 de novembro). O desfecho, como de costume, deu o que falar nas redes sociais. Muitos fãs não perceberam, mas a conclusão muda completamente a trama das HQs de Robert Kirkman.

Os episódios finais de The Walking Dead, vale lembrar, adaptam os quadrinhos da série e mostram a aguardada guerra entre a Commonwealth e as outras comunidades de sobreviventes.

Mas o fim de The Walking Dead, na verdade, é apenas mais um começo! O universo dos zumbis continua vivo com vários derivados, como Fear the Walking Dead, World Beyond e as vindouras séries de Maggie, Negan, Daryl e Rick Grimes.

Revelamos abaixo como o final de The Walking Dead muda completamente uma das tramas mais importantes das HQs; confira.

Morte do fim de The Walking Dead é bem diferente nas HQs

Antes da exibição de “Rest in Peace”, a principal dúvida dos fãs de The Walking Dead era a seguinte: quem vai morrer no episódio final?

Surpreendentemente, apenas uma personagem importante encontra seu fim no desfecho da série: Rosita.

Em uma das cenas mais emocionantes da série, a personagem se despede dos amigos e entes queridos antes de encarar a morte nos últimos minutos do episódio.

Mas o destino de Rosita é selado no início do capítulo, quando a personagem cai em uma horda de zumbis. Inicialmente, a série dá a entender que Rosita escapa ilesa.

No entanto, com a progressão do episódio, Rosita revela para Eugene que um dos mortos-vivos a mordeu nas costas. Ou seja: nem mesmo uma amputação poderia salvá-la.

É um final trágico para uma das personagens mais queridas de The Walking Dead. Interpretada por Christian Serratos, Rosita é introduzida na 4ª temporada.

A morte de Rosita se torna ainda mais trágica pelo fato da personagem ter deixado a filha para trás. Infelizmente, Socorro crescerá sem a companhia da mãe.

O desfecho de Rosita em The Walking Dead é bem diferente da morte da personagem nas HQs de Robert Kirkman.

Nos quadrinhos, Rosita nem chega à Commonwealth. Na verdade, a personagem se torna uma das vítimas dos Sussurradores.

Rosita é assassinada por Alpha na edição # 144 de The Walking Dead. A cabeça da personagem é colocada em uma estaca, de maneira semelhante ao que acontece com Henry, Enid e Tara no final da 9ª temporada.

Para piorar, Rosita estava grávida. A morte da personagem provoca um enorme desejo de vingança nos sobreviventes, que fazem de tudo para dizimar os Sussurradores.

Ou seja: o desfecho de Rosita na série do AMC é bem mais “tranquilo” e pacífico que a morte da personagem nos quadrinhos.

