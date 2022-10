Gabinete de Curiosidades: Como a Netflix criou um dos monstros mais assustadores da série?

Em O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, a Netflix aposta nos efeitos práticos para criar alguns dos monstros mais sinistros de todos os tempos. A estratégia deu certo, e a antologia não demorou a ganhar o coração do público e da crítica. Em uma entrevista recente, a equipe da série abriu o jogo sobre a criação de sua personagem mais assustadora.

“Macabra e deslumbrante, esta coleção de terror conta com oito histórias arrepiantes e cheias de pesadelos grotescos que foram selecionadas por Guillermo del Toro”, afirma a sinopse oficial de O Gabinete de Curiosidades.

Continua depois da publicidade

O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro é uma antologia. Ou seja: cada episódio conta uma história diferente. O elenco da série conta com astros de Harry Potter,The Walking Dead, Game of Thrones, As Panteras e muito mais.

Revelamos abaixo como a Netflix criou um dos monstros mais assustadores de O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro; confira.

Netflix usou efeitos práticos para criar a “Moça da Loção” em Gabinete de Curiosidades

O que é mais assustador que a Moça da Loção em O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro? O fato da criatura ser 100% real.

Em “The Outside”, Kate Micucci (de The Big Bang Theory), interpreta uma caixa de banco que faz tudo para encontrar seu lugar – e cujos esforços terminam em assassinato.

O episódio conta com um brutal ataque de machado, mas o que mais chamou a atenção do público foi a Moça da Loção.

Em um papo com o site Newsweek, o premiado maquiador David Leroy Anderson explicou como a equipe da Netflix conseguiu dar vida a esse memorável monstro.

Segundo o especialista, o tom de “The Outside” é muito parecido com o do filme A Morte Lhe Cai Bem, uma comédia de humor obscuro protagonizada por Meryl Streep e Goldie Hawn.

“As palavras chaves eram ‘brilhante’, ‘líquido’ e ‘pervinca’. Aceitei na hora essa missão”, explicou Anderson.

Para criar o visual aterrador da Moça da Loção, a equipe de O Gabinete de Curiosidades realizou uma inusitada pesquisa de mercado.

“Tentamos todas as loções do mercado. Estávamos procurando o fluxo perfeito e a consistência perfeita. Uma loção em particular superou todas as outras. O resultado ficou muito sexy”, comentou o maquiador.

A partir de revistas de moda e fotos de supermodelos, Anderson utilizou o rosto de Lize Johnston (a atriz e dublê que vive a Moça da Loção) como a base para as feições do monstro. O molde, eventualmente, foi criado no Photoshop.

Depois do design ser aprovado, Anderson e sua equipe passaram a trabalhar em um traje brilhante de silicone.

“Há duas maneiras de fazer isso. Você pode esculpir o traje com argila e criar um molde em cima dele. Ou, você pode utilizar a forma humana como base e fabricar o traje de acordo com as medidas. O produto final ficou incrivelmente sexy, flexível e fino – parecia loção de verdade”, concluiu Anderson.

A antologia O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.