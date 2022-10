Gêmeos viveram um personagem de Chicago Fire e fãs não sabiam

Hoje em dia, Chicago Fire é uma das séries procedurais mais populares da TV. A produção se destaca por seu elenco cativante, personagens carismáticos e grandes reviravoltas. Muitos fãs não perceberam, mas um importante personagem da série de bombeiros foi interpretado por atores gêmeos.

“Integrantes do Corpo de Bombeiros de Chicago se culpam pela morte de um companheiro. Apesar das tensões nas horas difíceis, deixam as diferenças de lado para salvar vidas”, afirma a sinopse oficial de Chicago Fire.

O elenco principal de Chicago Fire é formado por atores como Jesse Spencer (House), Taylor Kinney (Chicago Med), Monica Raymund (The Good Wife), Lauren German (Lucifer) e Charlie Barnett (Boneca Russa).

Veja abaixo como Chicago Fire enganou os espectadores ao contratar dois atores para interpretar o mesmo personagem.

Personagem de Chicago Fire ganha vida pela atuação de gêmeos

Uma das tramas mais importantes da 4ª e 5ª temporadas de Chicago Fire envolve os esforços da paramédica/bombeira Gabby Dawson – interpretada por Monica Raymund – para adotar um jovem garoto.

Ao resgatar o pequeno Louie Thompson de um lar adotivo em chamas, Gabby decide adotar o garotinho, e para isso, conta com o apoio do noivo Matt Casey (vivido por Jesse Spencer).

Fãs não perceberam, mas em Chicago Fire, Louie é interpretado pelos gêmeos Austin e Aiden Cohen, de acordo com informações do IMDB.

Com 3 anos de idade, os atores estrearam em Chicago Fire no episódio “Kind of a Crazy Idea”, exibido em 2016, e apareceram pela última vez em “The People We Meet”, em 2017.

Mas afinal: por que a série de bombeiros decidiu escalar gêmeos para o papel de Louie? A resposta se relaciona à legislação americana de trabalho infantil.

As leis dos Estados Unidos limitam o número de horas que os atores mirins podem trabalhar todos os dias. Por isso, muitas produções optam pela utilização de gêmeos para os papéis de bebês ou crianças pequenas.

Diversos fãs de Chicago Fire foram pegos de surpresa pela revelação. No Reddit, vários espectadores falaram sobre o assunto.

“Acabei de descobrir que o Louie foi interpretado por gêmeos, não por um único ator”, comentou um fã de Chicago Fire na rede social.

Outros espectadores também ficaram chocados ao descobrir os intérpretes de Louie.

“Sempre achei que fosse apenas uma criança! Não tinha ideia. Isso é muito legal. Esses garotos são realmente talentosos”, comentou outro usuário do Reddit.

No Brasil, Chicago Fire é exibida pela Universal TV e está disponível no Globoplay.

