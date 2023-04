George R.R Martin explica título da nova série derivada de Game of Thrones

Após o Max (ex-HBO Max) ter anunciado uma A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night, a nova série derivada de Game of Thrones, o autor da saga, George R.R Martin, explicou o título da atração.

A obra, O Cavaleiro dos Sete Reinos, está em um dos cantos de Dunk and Egg e, segundo Martin, o Max alterou o título da série porque não queria que o público a associasse a uma série de comédia.

“Eu amo Dunk e amo Egg, e sei que os fãs se referem às minhas novelas como “As histórias de Dunk & Egg” com certeza, mas existem milhões de pessoas por aí que não conhecem as histórias e o título também precisa intrigá-las”, escreveu Martin em seu blog. “Se você não conhece os personagens, Duna & Egg soa como uma sitcom. Laverne & Shirley. Abbott & Costello. Beavis & Butthead. Então não. Queremos ‘cavaleiro’ no título. A cavalaria e o cavalheirismo são centrais para os temas dessas histórias, finalizou.

A série prelúdio de Game of Thrones será escrita e produzida por George R.R. Martin e Ira Parker. Ryan Condal e Vince Gerardis serão produtores executivos.

Na cronologia, O Cavaleiro dos Sete Reinos se passa entre os eventos de A Casa do Dragão e Game of Thrones.

“Um século antes dos eventos de Game of Thrones, dois heróis improváveis vagaram por Westeros… um cavaleiro jovem, ingênuo, mas corajoso, Sor Duncan, o Alto, e seu escudeiro diminuto, Egg”, começa a sinopse da série, que é baseada nos livros de mesmo nome de George R. R. Martin.

“Ambientado em uma época em que a linhagem Targaryen ainda mantém o Trono de Ferro e a memória do último dragão ainda não passou da memória viva, grandes destinos, inimigos poderosos e façanhas perigosas aguardam esses amigos improváveis e incomparáveis”, continua a sinopse, informada pelo Deadline.

Um século antes dos eventos de Game of Thrones, havia Sor Duncan, o Alto, e seu escudeiro, Egg.



Um século antes dos eventos de Game of Thrones, havia Sor Duncan, o Alto, e seu escudeiro, Egg.

Com produção executiva de George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal e Vince Gerardis, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight foi encomendada como série.

Mais derivadas de Game of Thrones estão a caminho

A HBO acaba de iniciar a produção da segunda temporada de A Casa do Dragão. Há também um spin-off de Jon Snow em andamento, além de rumores sobre uma derivada sobre Aegon, o Conquistador.

Em 2021, o Deadline revelou que a rede estava desenvolvendo um trio de ideias para novos projetos ambientados no mundo de fantasia de George R.R. Martin, incluindo 9 Voyages, também conhecido como Sea Snake, Flea Bottom e 10.000 Ships.

Bruno Heller foi anexado ao projeto Sea Snake, enquanto Amanda Segel foi escolhida para escrever 10.000 Ships.

Nenhuma dessas derivadas de Game of Thrones conta com data de estreia ainda. Enquanto isso, a série original, assim como a primeira temporada de A Casa do Dragão podem ser assistidas no HBO Max, que será renomeado para Max em breve.

