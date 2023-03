Gosta de suspense e espionagem? A Netflix tem a série perfeita para você

Se você é fã de histórias de suspense e espionagem, não deixe de conferir O Agente Noturno, uma série de tirar o fôlego que acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. Ousada, eletrizante e repleta de incríveis sequências de ação, a produção tem tudo para conquistar os assinantes da plataforma.

Criada por Shawn Ryan (S.W.A.T.), O Agente Noturno é baseada no livro de mesmo nome, escrito por Matthew Quirk. Com 10 episódios em sua 1ª temporada, a produção estreou na Netflix em 23 de março.

Continua depois da publicidade

Logo após a estreia, a série recebeu muitos elogios da crítica especializada, garantindo 71% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de O Agente Noturno na Netflix; confira.

Conheça a história de espionagem do thriller O Agente Noturno

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, O Agente Noturno tem tudo para repetir – e até mesmo superar – o sucesso de Recruta, uma das mais populares séries de espiões da plataforma.

No núcleo da trama de O Agente Noturno está uma conspiração governamental com o potencial de abalar para sempre as estruturas do poder.

“Ao atender uma ligação de emergência, um agente do FBI se vê no centro de uma conspiração letal, envolvendo espionagem na Casa Branca”, diz a sinopse oficial de O Agente Noturno na Netflix.

A série acompanha a história de Peter Sutherland, um agente do FBI que é jogado em uma vasta conspiração após descobrir a existência de um infiltrado russo nas esferas mais importantes do governo dos Estados Unidos.

Para salvar a nação, Peter embarca em uma jornada eletrizante em busca do traidor – ao mesmo tempo em que protege a empresária Rose Larkin das pessoas que, um dia, ela considerou parte de sua própria família.

Elenco de O Agente Noturno tem atriz indicada ao Oscar

O elenco de O Agente Noturno é liderado pelo ator americano Gabriel Basso como o protagonista Peter Sutherland.

Você, provavelmente, conhece o ator por performances em filmes como Era Uma Vez um Sonho e O Garoto do Alabama.

A atriz australiana Luciane Buchanan, de séries como Sweet Tooth e Mr. Corman, vive Rose Larkin, uma influente CEO que se torna alvo de uma intensa perseguição.

Hong Chau, indicada ao Oscar por sua performance no drama A Baleia, interpreta Diane Farr, a Chefe de Gabinete do presidente americano.

Fola Evans-Akingbola (Game of Thrones) vive Chelsea Arrington, uma agente do Serviço Secreto que é encarregada de proteger a filha do vice-presidente.

O elenco principal de O Agente Noturno é completado por D.B. Woodside, o Amenadiel da série Lucifer, como o agente do FBI Erik Monks.

Sarah Desjardins (Yellowjackets), Eve Harlow (The 100), Phoenix Rei (Clickbait) e Enrique Murciano (Velocidade Máxima 2) também estão na série.

Você já pode assistir todos os episódios de O Agente Noturno na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.