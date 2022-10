Grey’s Anatomy encontra sua nova Cristina Yang

A série Grey’s Anatomy é um grande sucesso, e não é à toa que já está em sua 19ª temporada. O drama médico é celebrado mundialmente, e nas duas últimas temporadas tratou da pandemia da Covid-19 e os impactos na área da saúde.

O seriado se concentra na vida de médicos, estagiários e assistentes do Seattle Grace Hospital, um dos hospitais mais turbulentos da cidade de Seattle, nos Estados Unidos.

Continua depois da publicidade

Entre muitos veteranos, incluindo a estrela Ellen Pompeo, que interpreta Meredith Grey, e Patrick Dempsey que viveu Derek Shepherd, Sandra Oh é um destaque que corre por fora.

A atriz que vai estrelar The Witcher: A Origem interpretou a Dra. Cristina Yang, personagem importante no drama médico. Com sua saída do elenco, parece que a produção já encontrou uma nova Cristina Yang para a série.

Mika Yasuda e Cristina Yang são muito parecidas

A Dra. Cristina Yang de Sandra Oh possuía uma inteligência excepcional e era apaixonada pelo que fazia, sendo a personagem favorita de muitos fãs da série.

No entanto, ela deixa o seriado no final da 10ª temporada, sendo uma perda significativa, mas que não impediria da produção continuar por mais anos.

Depois de tanto tempo sem ninguém preencher o vazio deixado pela personagem de Sandra Oh, a 19ª temporada pode ter achado uma residente à altura.

Entre os atores do novo ano está a estagiária Mika Yasuda, interpretada pela atriz Midori Francis, que chamou muito a atenção dos fãs.

É revelado que Yasuda diz ter um senso de humor mais sombrio, o que se assemelha tanto com a personagem de Sandra Oh.

As duas personagens possuem coisas em comuns, e Francis parece reconhecer isso. A atriz revelou em uma entrevista ao Entertainment Tonight que ela era uma fã da série, e foi inspirada pela performance de Sandra Oh.

“Ver aquela personagem, e especialmente na cidade em que cresci em Nova Jersey e o que eu estava vendo na TV naquela época, não era todos os dias que um ator asiático estava tão presente. Ela tinha tanto tempo de tela e era tão bom”, disse ela.

Yasuda diz que é uma fã de carteirinha de Cristina Yang, assim como diversos espectadores que acompanharam o drama da doutora.

“Todo mundo ama Cristina Yang e isso foi muito importante para mim como atriz”, declarou a atriz.

Embora ainda não se saiba como Mika vai traçar seu próprio caminho em Grey’s Anatomy, ela poderá se assemelhar ainda mais ao legado deixado por Yang durante sua estadia no Grey Sloan Memorial Hospital.

Grey’s Anatomy pode ser assistido por meio do Star+. A 18ª temporada, inclusive, já está na plataforma.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.