Grey’s Anatomy: Novo personagem traz um olhar diferente a um queridinho dos fãs

Showrunner de Grey’s Anatomy explicou a forma genial com que Lucas, novo interno introduzido nesta temporada, traz uma nova perspectiva ao favorito dos fãs, Dr. Derek Shepherd.

Grey’s Anatomy é um dos dramas médicos mais populares de todos os tempos, partindo para sua 19ª temporada e somando mais de 400 episódios lançados desde 2005.

O anúncio de que a protagonista Margareth Grey, interpretada por Ellen Pompeu, teria uma participação reduzida na temporada 19 deixa os fãs preocupados, mas a série recompensou o público com um novo time de internos que devem guiar os próximos anos da série.

Os novos membros do elenco contam com Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Niko Terho, Midori Francis e Alexis Floyd.

Foi revelado que o interno Lucas Adams (Terho) está conectado ao aclamado Dr. Shepherd, personagem importante da série até a temporada11. Krista Vernoff, showrunner da série, revelou como essa conexão dos dois pode mudar perspectiva do público para com o antigo personagem.

Uma nova luz sobre Dr. Shepherd

Falando com a Variety, Vernoff foi questionada sobre a reviravolta que revelou Lucas como sobrinho de Derek, e ela disse:

“Aquilo foi uma ideia inicial minha enquanto eu estava procurando formas de conectar essa classe com o antigo tecido da série sem repetir aqueles personagens ou histórias. Derek e suas irmãs, que tinham todas aquelas crianças – Eu lembro de escrever sobre eles nos primeiros anos da série. Com Addison, eu me lembro de escrever uma conversa onde eles falavam sobre presentes de natal para todas as irmãs.”

A roteirista continuou falando sobre como a conexão de Lucas com Shepherd dá um novo ar para a série, mas sem perder a conexão com o passado:

“Lucas nasceu da ideia de que ele é um pouco de Derek, e um pouco de Amelia: Mas não conhecemos Derek e Amelia quando eles eram internos da cirurgia! E isso nos da conexão, mas um território completamente novo.”

Pelo que Vernoff deu a entender em sua fala, Lucas é na verdade uma visão de como seu tio Derek e sua tia Amelia seriam quando eram mais jovens, como internos da cirurgia, momento que o público não conseguiu ver de suas vidas ainda.

Agora que Grey’s Anatomy mudou seu foco para os novos médicos, Lucas continua o legado desses personagens, mas sob uma nova perspectiva.

Grey’s Anatomy está disponível na Star+.

