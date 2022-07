Hugh Jackman, o Wolverine, estrelará nova série do criador de Rick and Morty

Hugh Jackman pode ter se aposentado como Wolverine, mas ele continua na ativa como ator. De acordo com o Comic Book, o astro estará no elenco de voz de Koala Man, nova série animada produzida por Justin Roiland, de Rick and Morty.

O projeto está sendo desenvolvido para o Hulu, o que significa que deve chegar pelo Star+ no Brasil. O co-criador, ao lado de Justin Roiland, é Michael Cusack, de Smiling Friends.

A série animada girará em torno do Koala Man, ou “Homem-Coala”, que protege uma pequena cidade da Austrália com a sua única habilidade especial: seguir regras.

Pode parecer um lugar tranquilo, mas é constantemente ameaçado por forças do mal, que o Homem-Coala enfrenta sem ser respeitado por ninguém.

Série animada de inusitado super-herói

Hugh Jackman dará voz a Big Greg, o carismático chefe da Câmara Municipal, que é amado por todos. Ele constantemente recebe todo o crédito pelas boas ações do Homem-Coala.

Hugh Jackman é um dos maiores astros da Austrália, tendo interpretado o Wolverine por cerca de 17 anos.

A sua despedida do papel veio em Logan, de 2017, que teve aclamação do público e da crítica. Rumores indicam que, em breve, a Marvel terá outro ator como uma nova versão do Wolverine.

Por enquanto, ainda não existe previsão de lançamento para Koala Man.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.