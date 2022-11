Icônica personagem de The Walking Dead teria um destino muito diferente

Alerta de spoiler

The Walking Dead foi finalizada em sua 11ª temporada, mas o universo de zumbis continua vivo, com várias outras séries derivadas em desenvolvimento.

Com alguns momentos chocantes no último episódio, uma icônica personagem da série teria um destino muito diferente do que foi apresentado em tela.

Em recente entrevista ao SlashFilm, o showrunner da primeira temporada, Frank Darabont, comenta que Andrea teria um papel crucial no seriado.

“O papel de Laurie em The Walking Dead foi planejado por mim para ter um arco de personagem substancial que nunca aconteceu”, disse Darabont.

“Ela deixaria de ser uma garota mentalmente perturbada, super egocêntrica, gravemente traumatizada e com raiva para o extremo oposto do espectro: seu soldado mais confiável, um atirador de elite e uma mulher adulta que se torna totalmente dedicada ao auto-sacrifício e protegendo o grupo”, comentou ele.

Além disso, o relacionamento de Andrea, personagem de Laurie Holden, com outros personagens teria sido explorados de maneira diferente.

“Seu relacionamento com Dale floresceria em uma situação muito profunda de maio a dezembro, um casamento real baseado em sentimentos e respeito profundos e permanentes”, revelou ele. “Busco personagens e situações baseadas em sentimentos confusos e complicados, como acontece na vida.”

Ainda segundo Darabont, a personagem nunca teve a intenção de ser um interesse amoroso de Rick, e também não seria morta.

“E não, ela nunca teve a intenção de ser um interesse amoroso de Rick, como li em algum lugar. Ela nunca foi feita para ser jogada fora como comida de zumbi. Nem Dale, aliás. Nem Glenn”, concluiu o showrunner.

Personagem é considerada uma das mais odiadas da série

Embora o plano de Darabont não tenha dado certo, com a AMC demitindo o showrunner durante a segunda temporada, Andrea não conquistou o público.

A personagem era uma das mais odiadas da série, e teve um destino cruel, se matando após ver que estaria se tornando um walker.

Sem ser uma protetora do grupo, Andrea se vê presa entre a lealdade a Rick e seu romance com o Governador, líder de uma comunidade rival e vilão na seérie.

O destino de Andrea seria pior. Após enfrentar o Governador em busca de redenção, ela é presa em uma sala com um zumbi e mordida. Por conta disso, tirou sua vida, como mencionado anteriormente.

Além disso, o relacionamento de Andrea com Dale se deu muito diferente dos quadrinhos de Robert Kirkman para a série.

Dale se torna como se fosse uma figura paterna para a personagem, mas ele acaba morrendo no final da segunda temporada por um zumbi.

O plano de Darabont poderia ter mudado a trajetória de Andrea em The Walking Dead, e a personagem teria chances de ainda estar viva.

